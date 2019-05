Borderlands 3 incluirá micropagos y cuatro DLC’s

Hace apenas un mes que se reveló la ansiada tercera parte de Borderlands 3, el exitoso shooter de mundo abierto y gráficos Cel Shading. Con apenas un par de vídeos y algunos gameplays a puerta cerrada, la propia Gearbox nos ha avanzado algunos detalles sobre lo que podemos esperar de este juego.

La primera novedad es sin duda una noticia agridulce. Y es que si bien Randy Pitchford, máximo dirigente de Gearbox, anunció que Borderlands 3 incluiría unas opciones de personalización mucho más avanzadas que sus predecesores, esto rápidamente se relacionó con la posible inclusión de un sistema de micropagos.

No obstante, estos micropagos estarán exclusivamente relacionados con los cambios estéticos incluidos en las ediciones especiales, confirmándose a su vez que el juego se mantendrá lejos de cualquier tendencia «Pay-2-Win» que pueda derivar en diferencias de poder entre los jugadores.

Algo menos sorprendente ha sido el anuncio de cuatro packs de contenidos adicionales que, según asegura Matt Cox, uno de los diseñadores del juego, estarán centrados en ampliarnos la historia.

Aunque a alguno seguramente no le guste la idea de tener que pensar en un nuevo desembolso antes incluso de poder probar el juego, a diferencia de otros títulos, durante toda la saga Borderlands hemos convivido este modelo de expansiones, y, al menos a título personal, siempre me han parecido muy bien llevadas.

Y es que esta relación con la historia puede funcionar no sólo a modo de continuación, si no que podría presentarnos un episodio adicional a modo prólogo o epílogo, ahondar en la historia de alguno de los personajes (no necesariamente protagonista), o incluso presentarnos algunos nuevos personajes jugables.

Así pues, la espera será muy corta, ya que Borderlands 3 llegará el próximo 13 de septiembre a PS4, Xbox One y PC, aunque con alguna que otra sorpresa en esta última plataforma: la distribución de Borderlands 3, por el momento, continúa limitada a la Epic Store, lo que implicaría que el juego no estaría disponible en Steam hasta abril de 2020.