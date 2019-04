El anuncio de Borderlands 3 se produjo hace apenas unos días y hoy por fin hemos podido confirmar su fecha de lanzamiento, las plataformas de distribución digital a las que llegará y sus requisitos mínimos y recomendados.

Empezamos hablando de todo lo relacionado con su lanzamiento. Borderlands 3 llegará el 13 de septiembre a PC, Xbox One y PS4, de momento no hay detalles sobre una posible versión para Nintendo Switch, pero dado que no se trata de un título especialmente revolucionario a nivel técnico no podemos descartarlo.

La distribución de Borderlands 3 se limitará de forma temporal a la Epic Store. En efecto, esto quiere decir que será una exclusiva temporal y que acabará llegando a Steam, aunque aquellos que quieran jugarlo en la plataforma de distribución digital de Valve tendrán que esperar hasta abril de 2020. Si hacemos cuentas tenemos una exclusiva temporal de seis meses, un tiempo mucho más razonable que el año de exclusividad que suscribió Deep Silver con Metro: Exodus.

Ahora que sabemos cuándo estará disponible y a qué plataformas llegará Borderlands 3 podemos pasar a ver sus requisitos mínimos y recomendados, una información que nos llega gracias a System Requeriment Labs. Como siempre veremos ambos listados y analizaremos los componentes para ayudaros a entender mejor cada equivalencia.

Requisitos mínimos

Windows 7 de 64 bits como sistema operativo.

Procesador Core i3 2140 o FX 6350.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 770 o AMD Radeon HD 7970.

2 GB de memoria gráfica.

A nivel CPU las equivalencias no están bien, ya que lo más cercano en rendimiento a un Core i3 2140 es un FX 4300. Por lo que respecta a tarjetas gráficas la equivalencia sí resulta acertada.

Haciendo una comparación con tarjetas gráficas actuales podríamos decir que las GTX 1050 y las Radeon RX 460-560 cumplen de sobra los requisitos mínimos. Con esta configuración deberíamos poder mover el juego en 1080p y calidades medias de forma aceptable.

Requisitos recomendados

Windows 7 de 64 bits como sistema operativo.

Procesador Core i7 2600 o Ryzen 7 1700.

12 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 970 o AMD Radeon RX 570.

4 GB de memoria gráfica.

De nuevo tenemos un error grave en las equivalencias a nivel CPU. El Ryzen 7 1700 está muy por encima del Core i7 2600, y su equivalente más cercano sería el Ryzen 5 1400.

La equivalencia de tarjetas gráficas es, sin embargo, bastante acertada, aunque la Radeon RX 570 ha demostrado ser un poco más potente que la GTX 970 en algunos juegos, y éste debería ser uno de ellos, ya que 2K Games y Gearbox han confirmado que Borderlands 3 estará optimizado para funcionar mejor con procesadores Ryzen y gráficas Radeon.

Con esta configuración deberíamos poder moverlo sin problemas en resoluciones 1080p y calidad máxima.