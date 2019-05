Médicos italianos dicen haber descubierto uno de los misterios que envuelven la vida y obra de uno de los mayores genios de todos los tiempos. ¿Por qué Leonardo da Vinci no terminó la Mona Lisa?

La Mona Lisa (La Gioconda) pasa por ser la obra más famosa de la pintura universal y las teorías acerca del origen de la modelo, la expresión de su rostro, la inspiración del autor y hasta los supuestos códigos secretos incluidos de los que hablaba la novela «El código Da Vinci», han dado pie a multitud de estudios y análisis. Unos científicos. Otros bastante menos.

El estado final de la pintura también ha sido objeto de debate. Los expertos creen que el mayor ilustrado de todos los tiempos ante la decena de especialidades que dominó, no llegó a terminarla. La historia de la discapacidad del artista renacentista ha sido debatida por los historiadores del arte durante siglos. En los últimos años la parálisis parcial como resultado de un accidente cerebrovascular agudo había permanecido como la teoría dominante.

Ahora, dos médicos italianos, sugieren que un anciano Da Vinci simplemente se lastimó el brazo en una caída y ese fue el motivo por el que no pudo completarla. Publicados en el Diario de la Royal Society of Medicine, los hallazgos del cirujano plástico Dr. Davide Lazzeri y del neurólogo Carlo Rossi hacen referencia a un retrato menos conocido de Da Vinci que muestra su brazo derecho en una posición única. Aunque Leonardo era zurdo, pintaba con la mano derecha.

El dibujo de tiza roja del maestro fue creado por el artista lombardo Giovan Ambrogio Finio y muestra su brazo derecho sostenido en la ropa como si fuera un cabestrillo. Dos de sus dedos están doblados hacia dentro formando lo que se conoce como una «mano en garra». Ello explicaría «por qué dejó numerosas pinturas incompletas, incluida la Mona Lisa, durante los últimos cinco años de su carrera como pintor mientras continuaba enseñando», explican.

La hipótesis de un golpe o caída es -a su juicio- más plausible que un derrame cerebral. Leonardo da Vinci no mostró ningún síntoma de daño neurológico ni deterioro facial, algo común después de un accidente cerebrovascular. Además, el genio del renacimiento se mostró tan lúcido como de costumbre enseñando a otros, según puede leerse en una entrada en el diario de Antonio de Beatis, asistente del Cardenal Luigi D’aragona, después de una visita a Da Vinci en 1517: «No podemos esperar más trabajo de él, ya que tiene paralizada su mano derecha. Aunque ya no puede pintar con la dulzura que le era peculiar, aún puede diseñar e instruir a otros».

¿Debate concluido? Seguro que no. Leonardo dominó tantas especialidades (fue anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta, urbanista….) que su vida y obra es apasionante. Y por supuesto, pintor, uno de los mejores aunque no le han certificado demasiadas obras. Solo con «La Última Cena» y esta enigmática «Mona Lisa» ya dan para pasar a la historia. Vía | The Telegraph