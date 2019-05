Tim Sweeney dice que Epic Games ama a Microsoft

Epic Games ama a Microsoft, así de claro ha sido Tim Sweeney en una reciente entrevista. A simple vista todo parece normal, al fin y al cabo Fortnite, la gallina de los huevos de oro de Epic Games a día de hoy, depende, en gran medida, de Windows, pero si hacemos un poco de memoria veremos que ese «amor» es algo nuevo.

Hace tres años el CEO de Epic Games dijo que Windows 10 y la plataforma UWP eran un peligro para los videojuegos, y aseveró que Microsoft quería acabar con Steam. Mucho ha llovido desde entonces, hoy es Tim Sweeney el que quiere poner contra las cuerdas a la plataforma de distribución digital de Valve, quien cierra exclusivas en movimientos controvertidos que perjudican claramente al usuario, ya que lo fuerzan a pasar por el aro de la Epic Store, y quien está «encantado» con el cambio de rumbo que ha llevado a cabo Microsoft.

Leyendo esto uno no puede evitar preguntarse qué es exactamente lo que ha ocurrido, y la verdad es que podemos dar varias respuestas en función de la perspectiva con la que afrontemos el tema. La versión oficial que da el CEO de Epic Games se resume en una idea simple, Microsoft ha frenado todos sus proyectos que podían tener, según dicho ejecutivo, tintes «monopolísticos» y ha dado forma a proyectos abiertos, que incluyen desde HoloLens 2 (curiosamente soportan el Unreal Engine 4) hasta Windows 10 que, como vimos hace poco, pasará a contar con un kernel de Linux.

Es cierto, la Microsoft que dirige Satya Nadella no tiene nada que ver con la que dirigía Steve Ballmer, ¿pero realmente se han producido cambios tan grandes como para justificar este cambio de postura? No hay duda de que el gigante de Redmond ha dado forma a un ecosistema más abierto, y que gracias a proyectos como Game Pass ofrece a todos los desarrolladores la posibilidad de participar en sus «aventuras», pero lo cierto es que no, los cambios no han sido tan grandes, y de la misma forma los argumentos que esgrimió en su momento Tim Sweeney tampoco tenían la solidez suficiente como para justificar sus palabras contra Microsoft.

Las malas lenguas dicen que este gesto por parte de Epic Games a favor de Microsoft podría estar relacionado con el próximo lanzamiento de juegos del calibre de Halo: The Master Chief Collection y de Halo Infinite, ambos para PC. En efecto, se rumorea que Tim Sweeney estaría intentando cerrar un acuerdo con los de Redmond para que ambos lanzamientos lleguen a la Epic Store, algo que todavía no se ha confirmado pero que tiene mucho sentido.