Lenovo presenta su primer portátil plegable

Lenovo ha presentado un portátil plegable en el evento Transform 3.0 at Accelerate que ha celebrado en Florida. Estará disponible en 2020 y la firma china asegura que no será un dispositivo suplementario, sino un reemplazo claro para los portátiles actuales.

El fin de semana pasado hablábamos de la llegada de los portátiles plegables con debut en un plazo de dos años, según las previsiones de Intel. Ahora ya tenemos el anuncio oficial del primero de los grandes del sector del ordenador personal.

Se trata de un dispositivo con pantalla de 13.3 pulgadas y resolución 2K cuando está completamente desplegado. Como el smartphone Galaxy Fold, se pliega por la mitad como si fuera un libro convertido en una pantalla de 9,6 pulgadas. Su relación de aspecto es 4:3 y su panel es de tecnología OLED fabricado por LG Display. Cuenta con tecnología multitáctil y soporte para lápices ópticos.

Los medios que han tenido oportunidad de verlo, comentan que la pantalla es impresionante y que en directo apenas se nota el pliegue de la pantalla. Tampoco la bisagra de torsión utilizada de la que no se han mencionado demasiados detalles, salvo que es rígida y permite utilizar el portátil plegable de Lenovo también como un convertible.

La pantalla ocupa todo el equipo por lo que -obviamente- no dispone de teclado físico. Puede utilizar uno virtual en pantalla o un Bluetooth adicional para cuando el diseño del mismo no lo permita, por ejemplo en el modo de presentaciones. Ya sabemos que compañías como Microsoft están trabajando en nuevos dispositivos hápticos y Apple, ya patentó un teclado de vidrio sensible.

El dispositivo está motorizado por un chip Intel del que no se ha mencionado modelo. Ambas partes del portátil tienen baterías independientes y cuenta con dos puertos USB Type-C y una cámara de infrarrojos con soporte para Windows Hello. El portátil está gobernado por una versión estándar de Windows.

Se trata de un prototipo y puede cambiar antes de llegar al mercado. En hardware y también en software si Microsoft publica una variante específica. Llegará en 2020, según Lenovo, sin precio definido y abriendo una nueva era de portátiles plegables que difuminarán la línea entre tablets, portátiles y convertibles.