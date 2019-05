Final Fantasy VII Remake: todo lo que sabemos y esperamos

Desde que se anunció en 2015 Final Fantasy VII Remake es uno de los juegos más esperados de la presente generación. Lo entiendo perfectamente, al fin y al cabo se trata del remake de uno de los juegos de rol más queridos de toda la historia de los videojuegos, pero también se ha convertido en uno de los desarrollos más complejos.

Puede que a simple vista nos cueste entender qué está llevando a Square Enix a tomarse con tanta calma el desarrollo de Final Fantasy VII Remake, sobre todo teniendo en cuenta la enorme cantidad de ingresos que este proyecto podría reportarle, y la respuesta es simple: las expectativas están muy altas y tienen poco margen de error.

Final Fantasy VII Remake podría ser una máquina de generar dinero, pero si el juego no cumple con las expectativas que ha generado podría acabar siendo un «fracaso». Entrecomillamos esta idea porque no debemos entenderla como un fracaso en ventas, no hay duda de que este título se acabaría vendiendo de maravilla incluso en el peor escenario posible, pero dichas ventas podrían quedar muy por debajo de las expectativas de Square Enix y la reputación de la compañía japonesa se vería afectada.

Dicho de una manera más simple, Final Fantasy VII Remake puede llevar a Square Enix a la gloria y convertirse, con permiso de Resident Evil 2, en el mejor remake de la historia, o pasar como un título mediocre que vive del pasado y de la nostalgia para maquillar esa realidad.

Con esto en mente podemos entender que la compañía nipona esté trabajando con mucho cuidado y que haya decidido llevar a cabo un reinicio total de Final Fantasy VII Remake. El vídeo que mostraron recientemente confirma cambios importantes frente a lo que vimos en 2015, y éstos no se limitan al nivel técnico, también afectan al plano jugable.

Sabemos que muchos de nuestros lectores esperan con ganas este lanzamiento, y también que tenéis dudas sobre el mismo, así que hemos decidido hacer este artículo con el que esperamos poder ayudaros a resolverlas. Como siempre os recordamos que si tenéis cualquier pregunta podéis dejarla en los comentarios.

1.-Será exclusivo de PS4-PS4 Pro

Cuando se confirmó su desarrollo todo parecía indicar que llegaría también a PC, pero de momento solo podemos confirmar que llegará a PS4-PS4 Pro. Final Fantasy VII fue una de las exclusivas más importantes de PS1, así que este enfoque no nos sorprende, pero posteriormente acabó llegando también a Windows 95/Windows 98, así que puede que dicha exclusiva acabe siendo temporal.

En lo personal creo que Final Fantasy VII Remake acabará llegando a PC, aunque puede que tengamos que esperar entre uno y dos años para que eso ocurra. Por otro lado también tengo la intuición de que podría ser un título adaptado para aprovechar en parte el potencial de PS5, una consola que llegará poco después de dicho juego.

Todavía no tenemos información oficial sobre la resolución que utilizarán ambas consolas, ni tampoco sobre la tasa de FPS, pero lo más probable es que en PS4 funcione en 1080p (Full HD) y 30 FPS y que PS4 Pro suba a 1440p (QHD) y 30 FPS, aunque podría llegar a 4K gracias al reescalado.

2.-Final Fantasy VII Remake utilizará el motor Unreal Engine 4

Square Enix ha optado por utilizar el conocido motor gráfico Unreal Engine 4, una alternativa sencilla, flexible y al mismo tiempo bien adaptada a las posibilidades de las consolas de la generación actual.

Por lo que hemos visto en el último vídeo con escenas de juego real están logrando un apartado técnico excelente, aunque como siempre habrá que esperar a ver qué se traslada a la versión final y qué se queda por el camino. No sería la primera vez que nos topamos con un «downgrade» importante, así que cautela.

3.-Mantendrá historia y personajes

No hay duda de que el salto a nivel técnico que veremos en Final Fantasy VII Remake será muy grande. Atrás quedan los escenarios pre-renderizados y los personajes «cuadriculados» del original, pero la historia y sus protagonistas se mantendrán.

Esto es fundamental para evitar que este remake pierda la esencia del original, aunque debemos tener en cuenta que cabe la posibilidad de que se introduzcan cambios de cierta entidad para adaptar el desarrollo de la historia a la época actual.

4.-Cambios en la jugabilidad

Las primeras informaciones que habíamos visto daban por hecho que Final Fantasy VII Remake apostaría por combinar exploración, diálogos y combates en tiempo real con grandes dosis de acción.

Esto último rompe por completo el sistema basado en turnos del Final Fantasy VII original, y fue ampliamente criticado. En el último vídeo que mostró Square Enix se aprecian cambios en el sistema de combates que sugieren que podríamos ver un enfoque híbrido, es decir, una combinación de ataques en tiempo real un sistema por turnos para acciones concretas.

5.-Un juego por episodios

Todavía recuerdo cuando me hice con Final Fantasy VII en PC, tenía cuatro discos en total; uno para instalación y tres que contenían el juego. Según avanzabas te pedía que cambiaras del disco uno al dos, y luego al tres.

El juego era tan largo que tuvo que venir en varios CDs, y con Final Fantasy VII Remake va a ocurrir algo parecido. Square Enix ha confirmado que su próxima obra maestra estará dividida en varias partes, pero no se venderán juntas, sino divididas en capítulos. Esto le permitirá obtener más dinero, pero no ha gustado nada a los jugadores.

6.-Final Fantasy VII Remake llegará en 2020

Aunque algunas fuentes todavía dicen que podríamos ver un lanzamiento en 2019 lo cierto es que no parece nada probable. Final Fantasy VII Remake ha sufrido un importante reinicio y está claro que todavía no se encuentra terminado, así que podemos olvidarnos de un lanzamiento a corto plazo.

Dicho esto lo más probable es, como aseguran varias fuentes y diversos analistas, que acabe llegando al mercado en algún momento de 2020, fecha en la que, además, deberíamos ver el estreno de PS5, la consola de próxima generación de Sony.