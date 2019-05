Fiesta del Cine: 10 películas que puedes ver a precio reducido

Durante los días 3, 4 y 5 de junio se celebra en España la Fiesta del Cine. Desde hace 10 años, durante tres días los cines bajan sus precios a 2,90 euros para llegar a un mayor número de personas.

Como todos los años, cae en días laborables, pero si te lo montas bien, puedes ver unas cuantas películas a un precio mínimo. Te explicamos como conseguir tus entradas:

Regístrate en la web de la Fiesta del Cine. Tan solo tienes que dar tu nombre, apellido, provincia y fecha de nacimiento. Puedes sacar una para ti o para un grupo de amigos, de 10 personas como máximo. Pueden pedirte la acreditación antes de entrar a la sala. No hace falta que la imprimas, puedes enseñar el correo que te harán llegar. Compra tu entrada para la película que prefieras. Podrás hacerlo por la web de las salas adheridas y te lo recomendamos si no quieres esperar mucho en taquilla. Con la entrada igualmente tendrás que hacer algo de cola a la entrada de la sala, ya que lo normal es que se llenen por completo, pero no te preocupes que van rápido.

Y ya estaría. Pero antes tienes que elegir la película. Entran todas las películas que estén en cartelera de las salas adheridas a esta promoción, que son bastantes. Nosotros hemos seleccionado las siguientes que con toda probabilidad, seguirán en cartelera para la Fiesta del Cine.

Capitana Marvel

La historia de una de las heroínas más intricadas de Marvel. Llegó al cine el 8 de marzo y la verdad que ha encantado a los apasionados del cine de acción, por lo que es muy probable que todavía esté disponible en la Fiesta del Cine. Si quieres ver algo entretenido te recomendamos Capitana Marvel y además, es indispensable para completar el MCU.



Vengadores: Endgame

Si has aguantado hasta aquí sin comerte ningún spoiler, puedes aguantar un poco más hasta el 3 de junio. Por tan solo 3 euros no puedes perderte la última de las películas de Vengadores, el mejor final para la saga.

¡Shazam!

Lo último de DC es este superhéroe adolescente. Se estrenó el mes pasado y todavía sigue en cartelera, por lo que es muy probable que aguante hasta la Fiesta del Cine. Cuenta la historia de Billy Baston (Asher Angel)un chaval de acogida de 14 años que ha crecido en las calles, grita la palabra ‘SHAZAM!‘, se convierte en el Superhéroe adulto Shazam (Zachary Levi), por cortesía de un antiguo mago. Dentro de un cuerpo musculoso y divino, Shazam esconde un corazón de niño. Pero lo mejor es que en esta versión de adulto consigue realizar todo lo que le gustaría hacer a cualquier adolescente con superpoderes: ¡Divertirse con ellos! ¿Volar? ¿Tener visión de rayos X? ¿Disparar un rayo con las manos? ¿Saltarse el examen de sociales? Shazam va a poner a prueba los límites de sus habilidades con la inconsciencia propia de un niño. Pero necesitará dominar rápidamente esos poderes para luchar contra las letales fuerzas del mal que controla el Dr. Thaddeus Sivana.



Detective Pikachu

Se estrenó el pasado 10 de mayo y ya ha batido un récord como la película basada en videojuegos con el mejor debut de la historia al conseguir 170 millones de dólares. Por lo que es muy probable que permanezca durante la Fiesta del Cine. Si no dudas con esta película y no sabes si te gustará este Pikachu parlante, puedes probar por 2,90 euros, así no te sentirás tan estafado si al final no te gusta.

Hellboy

El chico de infierno volvió a los cines este fin de semana interpretado por David Harbour (Stranger Things). En esta ocasión la Agencia para la Investigación y Defensa Paranormal (AIDP) encomienda a Hellboy la tarea de derrotar a un espíritu ancestral: Nimue, conocida como «La Reina de la Sangre». Nimue fue la amante del mismísimo Merlín durante el reinado del Rey Arturo, de él aprendió los hechizos que la llevaron a ser una de las brujas más poderosas… Pero la locura se apoderó de ella y aprisionó al mago para toda la eternidad. Hace siglos consiguieron acabar con esta villana, enterrándola profundamente, pero ha vuelto de entre los muertos con la intención de destruir a la humanidad con su magia negra.

La crítica no ha sido nada benevolente con la nueva versión de Hellboy dirigida por Neil Marshall (The Descent), por lo que, si te pica la curiosidad y te gustaron las anteriores, puede ser una buena opción para pasar un buen rato con poco que perder.



Aladdin

La versión de acción real del clásico de Disney llega el 24 de mayo y puede ser una buena candidata para la Fiesta del Cine. En esta ocasión Aladdin está protagonizado por Mena Massoud y en la piel azul del Genio se mete el gran Will Smith. Si has sido capaz de esperar para verla justo después de su estreno ¿por qué perderte esta reedición del clásico, por tan solo tres euros?

Rocketman

La película sobre la vida del extravagante Elton John llega a los cines el 31 de mayo. Cuenta la historia del cantante interpretado por Taron Egerton (Kingsman: El círculo de oro) y dirigida por Dexter Fletcher (Eddie el Águila). Una buena opción si disfrutas con los musicales.

Dumbo

Si todavía no te has atrevido con la versión oscura de Dumbo que se estrenó marzo, es probable que tengas una segunda oportunidad en junio durante la Fiesta del Cine.



Timadoras Compulsivas

Puro humor, si solo vas a pasar la tarde al cine y después a cenar con unos amigos, nosotros te recomendamos Timadoras Compulsivas, la nueva de Anne Hathaway y Rebel Wilson. Se estrenó el 10 de mayo y con toda seguridad aguantará hasta la Fiesta del Cine.



John Wick. Capítulo 3, Parabellum

La tercera edición de las aventuras del asesino a sueldo interpretado por Keanu Reeves llega el 31 de mayo, lista para la Fiesta del Cine. Tras asesinar a uno de los miembros del gremio de asesinos al que pertenecía, Wick es expulsado de la organización, pasando a convertirse en el centro de atención de multitud de asesinos a sueldo que esperan detrás de cada esquina para tratar de deshacerse de él.

La crítica la ha puesto bastante bien, según John DeFore, de The Hollywood Reporter, es «una locura épica que expande el Wickverso de manera satisfactoria. Así que si has visto las anteriores, esta es una buena oportunidad para ver la tercera entrega.