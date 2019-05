WhatsApp mostrará publicidad a partir del año que viene

La compra de WhatsApp por parte de Facebook generó muchas dudas. La operación de compra se cerró hace ya más de cinco años, pero desde que se produjo los rumores que apuntaban a un cambio importante en el modelo de negocio de dicha aplicación se convirtieron en una constante.

Desde sus inicios WhatsApp apostó por un pago único que por menos de un euro permitía disfrutar de la aplicación sin tener que preocuparnos por el posible uso de publicidad como sistema de monetización, una política que, al final, acabó siendo desechada. El pago dejó de ser «obligatorio», y hoy por hoy dicha aplicación es totalmente gratuita.

A finales del pasado año vimos las primeras informaciones que apuntaban a la introducción de un sistema de anuncios en WhatsApp. No eran simples rumores, el propio Chris Daniels, vicepresidente de WhatsApp, era la fuente de la noticia, así que su fiabilidad era indiscutible.

Sabíamos, por tanto, que la conocida aplicación de mensajería instantánea iba a empezar a mostrar publicidad en 2019, pero no sabíamos cómo se iba a implementar. Es una cuestión importante, ya que hay diferentes secciones en WhatsApp y por tanto Facebook tiene muchas opciones a la hora de integrar anuncios.

Hoy, gracias a la filtración que ha hecho Matt Navarra, hemos podido profundizar en esta cuestión y tenemos más claro dónde irá ubicada la publicidad. Por suerte no tendremos que soportar anuncios en los chats, solo en los estados de usuario, como podemos ver en las imágenes del tweet que adjuntamos al final del artículo.

Esta fuente también nos deja otro dato importante, y es que WhatsApp no empezará a mostrar publicidad en 2019, sino en 2020. No sabemos a qué se debe este retraso, pero puede que esté relacionado con cuestiones técnicas, o que Facebook simplemente haya querido dejar un poco más de margen por las polémicas que le han salpicado recientemente.

A falta de ver cómo se completa la integración final de ese sistema de anuncios debo decir que la idea de Facebook es, desde luego, la menos invasiva para el usuario, y también la más acertada. Dejar los chats libres de anuncios es fundamental para que la aplicación siga ofreciendo una buena experiencia de uso, y también para evitar una posible fuga de usuarios a otras aplicaciones como Telegram, por ejemplo.

Coming Soon to @WhatsApp…

– WhatsApp Status (Stories) to get Ads in 2020

– WhatsApp for Businesses to get richer messaging format options

– WhatsApp product catalog to be integrated with existing Facebook Business Manager catalog

h/t + 📸 @Olivier_Ptv

at #FMS19 pic.twitter.com/Z5LsbADNbP

— Matt Navarra (@MattNavarra) 21 de mayo de 2019