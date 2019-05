Facebook analizó y etiquetó contenido de sus usuarios desde 2014

Un nuevo escándalo ha salpicado a Facebook. La conocida red social ha sido ampliamente cuestionada por el trato que ha dado a los datos de sus usuarios, un problema que no solo ha sido una constante durante los últimos meses, sino que además ha llegado a poner en entredicho a la compañía que dirige Mark Zuckerberg.

Los datos hablan por sí solos, Facebook ha almacenado millones de contraseñas de sus usuarios sin cifrar, también entregó datos de sus usuarios a empresas tecnológicas y expuso un total de 540 millones de registros, como vimos en su momento en este artículo.

Con este panorama no es extraño que la conocida red social haya intentado pasar página, transmitir normalidad e intentar recuperar la confianza del usuario asegurando que «el futuro es privado«. ¿Realmente lo es? Habrá que esperar a tener hechos que respalden sus palabras, pero lo cierto es que de momento las perspectivas no son buenas y los escándalos no dejan de llegar.

El más reciente nos viene de la mano de Reuters, una fuente muy importante que asegura que desde 2014 Facebook ha estado analizando y etiquetando diferentes contenidos de sus usuarios, entre los que se encuentran imágenes, vídeos y diferentes actualizaciones de estado de los perfiles registrados. Esta actividad se realizaba a través de una subcontrata conocida como Wipro Ltd, y afectaba también a Instagram.

Esos análisis y esa categorización se realizaba con el objetivo de entrenar un sistema de inteligencia artificial que tenía como meta aprender a interpretar de forma efectiva y eficiente ese tipo de publicaciones. Como habrás podido imaginar todo este trabajo permitiría a Facebook encontrar nuevas formas de mejorar tanto el funcionamiento de la red social como la monetización de la misma, pero al mismo tiempo representa un problema claro en lo que respecta al respeto de la privacidad de los usuarios.

Facebook asegura que se ha respetado en todo momento la privacidad de los usuarios, pero desde Reuters indican que incluso sus nombres quedaron expuestos a los trabajadores de contrató Wipro Ltd, un hecho que, de confirmarse, vulneraría por completo el GDPR y expondría a la compañía de Mark Zuckerberg a una multa mil millonaria.

Habrá que esperar a ver cómo evoluciona la situación, pero Facebook se encuentra inmersa en una espiral de escándalos de la que no parece que vaya a poder salir, al menos a corto y medio plazo.