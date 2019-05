Ni Amazon, ni Correos ni AliExpress, ha sido la compañía automovilista Ford la que ha presentado hoy en uno de sus blogs corporativos un nuevo proyecto, en conjunto con la startup Agility Robotics, con el que plantean revolucionar el actual sistema de mensajería, con un reparto mediante robots y dispositivos 100% autónomos.

El robot en cuestión se llama Digit, un prototipo de aspecto humanoide (casi más tirando al de los semi-humanos faunos) con una altura de poco más de un metro y medio, dos piernas y dos brazos que terminan en unas manos y pies sin forma, y un pequeño torso sobre el que reposa la matriz de sensores, compuesta por una serie de cámaras y sensores de navegación LiDAR a modo de cabeza.

Con él, Ford nos plantea un sistema de envíos en el que tan sólo intervendrían sus coches autónomos y este robot, salvando así los últimos metros de entrega hasta el propio umbral de la puerta de nuestros domicilios (al menos en el caso de aquellos con una casa o chalet accesibles).

Sin embargo sorprende el uso de un robot con piernas, dado su actual y todavía remanente problema de inestabilidad, y que si estos se caen, suelen tener problemas para levantarse. No digamos además el efecto que estas caídas podrían tener en algunos productos. Y es que estos robots bípedos también cuentan con limitaciones de carga frente a otros modelos con ruedas, como en este caso, limitado a un peso máximo de 15 kilos. Pero esto no implica que no existan razones y ventajas para su uso. Estas piernas otorgan la capacidad de subir y bajar escaleras con más facilidad, así como la posibilidad de esquivar o «saltar» algunos obstáculos.

Por su parte, Ford asegura que las debilidades de estos robots se verán respaldadas a través de los propios coches de entrega, que contarán con sensores adicionales más potentes, ofreciendo referencias para el movimiento de los robots. Por último, los coches autónomos servirán a su vez como estación de carga para los robots, pudiendo aprovechar al máximo el uso de estos durante los desplazamientos.

Según nos adelantan desde la compañía, los Digit comenzarán sus pruebas de uso durante 2020, a pequeña escala y en exclusiva para Estados Unidos; mientras que el servicio autónomo de transporte y entregas comenzaría durante 2021, todavía por confirmar si con la inclusión de los robots.