El League of Legends móvil está en camino, dice Reuters

La firma china Tencent está trabajando con su unidad estadounidense Riot Games en el desarrollo de un League of Legends móvil que podría publicarse este mismo año, asegura Reuters en un artículo en el que cita a «tres fuentes conocedoras del asunto».

League of Legends es un título del género MOBA (videojuego multijugador de arena de batalla en línea) creado por Riot Games, que cuenta con decenas de millones de jugadores. Se calcula que es el juego en PC más popular clasificado por número de usuarios únicos mensuales con un 24,7% del total y se ha convertido también en uno de los más populares en deporte electrónico. Las Finales del Campeonato del Mundo de League of Legends fue el torneo de deportes electrónicos más grande de 2018 por horas en vivo observadas en Twitch y YouTube Gaming, con 81.1 millones de horas.

El grupo chino Tencent compró la mayoría de las acciones de Riot Games en 2011 y desde entonces, las relaciones «han sido tensas» al no ponerse de acuerdo en la manera más lucrativa de capitalizar el juego, incluyendo el rechazo de Riot Games a la propuesta del grupo chino de crear un League of Legends móvil, dice Reuters.

Quizá cansado del asunto y antes de adquirir la mayoría de acciones del estudio, Tencent desarrolló un juego similar para dispositivos móviles. Fue el «Honor of Kings» que se lanzó en China en noviembre de 2015 y desde entonces se ha convertido en el juego de batalla en línea multijugador más rentable del planeta (140 millones de jugadores mensuales), pero complicando la relación entre ambos.

Aunque el League of Legends de escritorio (disponible para Windows y macOS) generó 1.400 millones de dólares en 2018, sufrió una caída de ingresos del 21%. Los analistas consideran que Riot Games tiene que moverse: «League of Legends no lo está haciendo tan bien como antes y Riot necesita desesperadamente una nueva forma de monetizar el juego, especialmente considerando que es su único juego».

Y aquí es donde entra en juego este League of Legends móvil que llevaría un año de desarrollo interno y tendría un lanzamiento previsto en 2019. «Mientras que Honor of Kings es solo la Copa de Asia, League of Legends es como la Copa del Mundo», dijeron a Reuters una de las fuentes. La información no ha sido confirmada (ni desmentida) por Tencent o Riot Games, pero apunta otro animador para el juego en movilidad como PlayerUnknown’s Battlegrounds, Hearthstone o Fortnite.