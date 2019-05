Playdate, la curiosa mini-consola que se controla con una manivela

Si bien las consolas portátiles siguen siendo una parte importante del mercado de los videojuegos, los modelos actuales quedan ya muy lejos de aquellos pequeños dispositivos que comenzaron a pulirse en los años 80. Una nostalgia que los creadores de Playdate, Panic, quieren corregir con la presentación de su nueva mini consola.

Se trata de un diminuto dispositivo de apenas 74 × 76 × 9 mm, poco más que una palma de mano, pero sin duda lo más «arcaico» es su pantalla de 2,7 pulgadas (con una resolución 400×240), sin antereflectantes, ni retroluminación, y con una inexistente gama de colores entre el blanco y negro.

«Podría ser tentador comparar la pantalla con la Game Boy«, comentan desde Panic, “pero la pantalla de Playdate es bastante diferente: no tiene líneas de cuadrícula ni borrosas, es extremadamente nítida y clara, y tiene una resolución mucho más alta. Parece extraño decirlo, pero, es realmente una pantalla blanco y negro premium”.

Y es que de hecho su diseño se podría definir como un punto intermedio entre los iPod Nano y las antiguas Game Boy, con una caja en la que sólo destacarán dos botones y una cruceta direccional clásicos, y la extraña presencia de una manivela en su lateral. Sin embargo, esta manivela no servirá para cargar la consola, como cabría esperar, si no que se presenta como una opción de control única.

Todavía con muchos detalles por confirmar, parece ser que el esta manivela podría usarse como un modo rewind que nos permitiese rebovinar los últimos progresos, aunque según el corto vídeo que hemos visto, también parece estar relacionada con el propio avance de los juegos.

Tratando de volver algo más hacia el presente, la Playdate contará también con conectividad Wi-Fi, Bluetooth, una entrada jack de 3,5mm para auricualres, y un puerto USB-C para cargar la batería.

En cuanto a los juegos disponibles, por el momento no hay mucha información disponible, aunque ya sabemos que la Playdate se centrará en la experiencia para un jugador, y que contará con el lanzamiento en el tiempo de hasta 12 juegos únicos. Además, las expectativas sobre estos quedan bastante altas, con grandes figuras de los videojuegos clásicos como Keita Takahashi (Katamary Damacy), Bennett Foddy (QWOP), o Zack Gage (SpellTower).

Sobre su lanzamiento, Panic ya ha anunciado que comenzará a aceptar reservas a finales de este año, con miras de comenzar con los envíos a principios de 2020. Así pues, su precio de salida estará en 149 dólares, en el que se incluirá la «primera temporada» de juegos.

Por el momento no hay datos concretos sobre su posible lanzamiento en Europa, aunque, si finalmente tiene la acogida esperada, es más que probable que tengamos nuevas noticias para el segundo trimestre de 2020.