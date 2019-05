HP apuesta por una estética natural con los HP Envy Wood

Computex 2019. Entre los anuncios más destacados de la compañía, más allá de potencia y rendimiento, HP parece estar desmarcándose en el tema del diseño con sus nuevos ordenadores portátiles HP Envy, con unos acabados y detalles en madera.

Denominada la serie Wood, los convertibles HP Envy 13, Envy 17, Envy x360 13 y Envy x360 15 contarán con unas chapas de madera para cubrir todo el reposamanos, el touchpad, e incluso los lectores de huellas dactilares. Y es que no se trata de la primera vez que HP nos sorprende con el uso de materiales más allá del plástico o el metal, como ya vimos con el convertible HP Spectre Folio, donde la compañía optó por el cuero para distinguir su dispositivo.

Además, por sorprendente que parezca, se trata de madera real, algo que parece no afectar al correcto funcionamiento de la placa táctil del ratón.

Así pues, contaremos con hasta tres tipos de combinaciones de colores y acabados para la madera, a elegir entre el «Nightfall Black with Naural Walnut» (un chásis negro con una madera de nogal oscura), «Ceramic White with White Birch» (un chásis blanco con madera de y abedul blanco), y «Natural Silver with Pale Birch» (un chásis plateado con madera de abedul pálido).

Más allá de su estética, por el momento HP solo ha confirmado que contarán con distintas opciones para procesadores a elegir entre unos Intel Core y chips AMD Ryzen para los Envy de 13 y 15 pulgadas, mientras que los modelos de 17 pulgadas llegarán en exclusiva bajo el brazo de Intel.

Por último, HP promete una batería de larga duración para la mayoría de los modelos, marcos biselados alrededor de la pantalla y una pantalla OLED opcional en algunos modelos Envy x360 de mayor rendimiento.

Por el momento sin haberse dado a conocer ni fechas ni precios concretos, HP ya nos ha adelantado que planea comenzar a distribuir esta nueva línea Wood de los HP Envy durante este otoño.