CD Projekt RED quería lanzar Cyberpunk 2077 en 2019

Cyberpunk 2077 es el proyecto más importante que tiene entre manos ahora mismo CD Projekt RED, y también uno de los lanzamientos más esperados de la actual generación de consolas que, como sabemos, llegará también a PC.

Su desarrollo ha sido complicado, de eso no hay duda. Cyberpunk 2077 lleva varios años «en cocina» y desde el principio fue concebido como un título preparado para aprovechar las posibilidades de las consolas de próxima generación, algo que ha aumentado la complejidad que deben afrontar los programadores de CD Projekt RED.

A pesar de todo los vídeos que hemos ido viendo con escenas de juego real han puesto de manifiesto que Cyberpunk 2077 tiene un excelente apartado técnico, y que podría acabar cumpliendo sin problemas con toda la expectación que ha generado.

Todavía no tenemos una fecha definitiva de lanzamiento, pero según las últimas informaciones que hemos tenido la oportunidad de ver CD Projekt RED tenía como objetivo lanzar Cyberpunk 2077 en 2019, una fecha que al final acabó siendo «poco realista», y que ha sido cambiada a mediados de 2020.

Es importante tener en cuenta que esto no es algo nuevo, muchos estudios intentan cumplir plazos determinados de desarrollo pero no siempre lo consiguen. En el caso de proyectos especialmente complicados o que representan una gran inversión, como es el caso de Cyberpunk 2077, lo más normal es precisamente esto, retrasar el lanzamiento si el juego no se encuentra todavía bien terminado.

Un lanzamiento con prisas puede acabar siendo catastrófico, y si no que le pregunten a los chicos de BioWare tras lo ocurrido con Mass Effect Andromeda.

Durante el E3 2019 esperamos ver nuevas escenas de juego real de Cyberpunk 2077, y lo más probable es que CD Projekt RED ofrezca por fin una fecha definitiva de lanzamiento. Estaremos atentos para compartir con vosotros toda la información que vaya saliendo.

Antes de terminar os recordamos que hace un par de meses publicamos un artículo dedicado a repasar todo lo que sabemos de este juego en el que vimos, además, una estimación de sus posibles requisitos en PC.