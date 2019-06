Próximos estrenos de Cine: junio 2019. Estos juguetes están muy vivos

Empieza ya el veranito y con él los estrenos de cine más refrescantes. Junio viene cargado de grandes lanzamientos que están generando mucha expectación para que puedas pasar alguna tarde calurosa fresquito en una sala de cine. Además, junio comienza con la fiesta del cine los días 3, 4, 5, aunque no podremos ver ninguno de los estrenos de junio a bajo precio, si que tenemos la opción de ver los de mayo.

Fenix Oscura, Tolkien y Toy Story 4, son algunas de las más esperadas, pero aquí te recomendamos alguna más para que tengas donde elegir.

X-Men: Fénix Oscura. 7 junio

Última película de la saga X-Men en manos de Sony. Si sientes morriña por el fin de Juego de Tronos y quieres volver a ver Sophie Turner, aquí la tienes en un papel mucho más letal que el de Sansa.

Los X-MEN se enfrentan a su enemigo más formidable y poderoso: uno de sus miembros, Jean Grey. Durante una misión de rescate en el espacio, Jean casi muere al ser alcanzada por una misteriosa fuerza cósmica. Cuando regresa a casa, esta fuerza no solo la ha hecho infinitamente más poderosa, sino también mucho más inestable. Mientras lucha con la entidad que habita en su interior, Jean desata sus poderes de formas que no puede controlar ni comprender. Jean cae en una espiral fuera de control haciendo daño a aquellos que más ama y empieza a destruir los lazos que mantienen unidos a los X-Men. Mientras su familia se desmorona, deben encontrar la forma de unirse, no sólo para salvar el alma de Jean, sino también para salvar el planeta de unos alienígenas que quieren transformar esta fuerza en un arma y conquistar la galaxia.

Mr. Link. El origen perdido. 7 de junio

Si quieres pasar el rato con los más peques de la casa te traemos una película de animación que tu también disfrutarás. Sir Lionel Frost se considera a sí mismo el mayor investigador de mitos, monstruos y leyendas. Estos calificativos han sido cuestionados por su círculo más cercano, lo que le anima a comenzar una investigación por el noroeste americano en busca del Eslabón Perdido, una misteriosa criatura mitad humano, mitad bestia.

En la versión española Sir Lionel Frots tiene la voz de Arturo Valls, Mr. Link. es Brais Efe y Adelina Fortnight es Maggie Civantos.

El sótano de Ma. 7 de junio

Son muchas las películas de miedo que nos recuerdan no fiarse de los extraños y El sótano de Ma es una de ellas. Nos muestra la faceta más oscura de Octavia Spencer que interpreta a una mujer solitaria que entabla amistad con un grupo de adolescentes y decide invitarles a una fiesta en su casa. Justo cuando los jóvenes piensan que su suerte no puede ir a mejor, una serie de extraños acontecimientos comienzan a suceder, poniendo en tela de juicio las intenciones de su nueva y misteriosa amiga.

Antes de la quema. 7 de junio.

Vamos con algo de humor patrio mezclado con la intriga. Antes de la quema es un thriller en forma de comedia para todos los públicos. Quique (Salva Reina) es un chirigotero en paro que intenta mantener a flote a su familia mientras prepara el próximo concurso de chirigotas. Entre tanto, El Tuti (Joaquín Núñez), un traficante de drogas local, quiere que le ayude a robar el depósito de droga más grande de España, antes de que quemen toda la mercancía incautada.

Mejor que nunca. 7 de junio.

Martha (Diane Keaton) vive en una residencia de ancianos y, animada por su compañera Sheryl (Jacki Weaver), decide montar un equipo de animadoras con sus compañeras. Pero lo que comienza siendo un hobbie se acaba convirtiendo en algo más serio cuando deciden presentarse a una competición. Para ello, contratan a una joven cheerleader (Alisha Boe) que se encargará de entrenarlas. ¡Ellas demostrarán que nunca es tarde para darlo todo!

Terminamos los estrenos del 7 de junio con el drama The song of Sway lake, protagonizada por Rory Culkin, uno de los hermanos de Macaulay Culkin, y Robert Sheenan (The Umbrella Academy).

Olli Sway (Rory Culkin) recluta a su único amigo, el joven ruso sin rumbo (Robert Sheenan), para ayudarle a robar la primera versión de un éxito vintage de la Segunda Guerra Mundial llamado Sway Lake, en la residencia de verano de su propia familia. Su plan se complica cuando su cómplice se enamora de la aristocrática abuela de Ollie, la glamurosa Charlie Sway (Mary Beth Peil), que ve reflejada en el joven ruso la gloria de su juventud.

Men in Black International. 14 de junio.

El 14 de junio vuelven los Hombres de Negro que ya no son solo hombres. El equipo de extranjería intergaláctica tendrá que enfrentarse a nuevas amenazas, esta vez un topo infiltrado en la organización y que tendrán que atrapar la Agente M (Tessa Thompson) y el Agent H (Chris Hemsworth).

O también podríamos decir que Thor y Valkiria tienen que volver a proteger la tierra de los extraterrestres.

Kin. 14 de junio.

KIN es historia de ciencia ficción protagonizada por Jack Reynor (Detroit, La carta secreta, Transformers: La era de la extinción), el debutante Myles Truitt, Zoë Kravitz (Animales fantásticos y dónde encontrarlos, La Serie Divergente, Mad Max: Fury Road), Dennis Quaid (La verdad, Un buen partido, Pandorum) y James Franco (The Disaster Artist, The Interview, Oz, un mundo de fantasía), y dirigida por Jonathan y Josh Baker, basada en su cortometraje BAG MAN.

Tolkien. 14 de junio.

Los amantes del Señor de los Anillos adorarán esta película. Como has podido adivinar, este biopic trata sobre la vida de J. R. R. Tolkien. Tolkien explora los años de formación del escritor en su búsqueda de la amistad, el amor y la inspiración artística en el grupo de inquietos estudiantes del que forma parte. En este contexto se produce el estallido de la Primera Guerra Mundial, que amenaza con destrozar esta “asociación”. Todas estas experiencias inspirarían a Tolkien a escribir sus famosas novelas de la Tierra Media.



El sol también es una estrella. 14 de junio.

Película basada en la novela homónima, dirigida a un público de jóvenes adultos.

El romántico Daniel Bae (Charles Melton) y la pragmática nacida en Jamaica Natasha Kingsley (Yara Shahidi) se encuentran y se enamoran, en un día mágico en medio del fervor y el alboroto de la ciudad de Nueva York. Las chispas vuelan de inmediato entre estos dos extraños, que tal vez nunca se hubieran encontrado si el destino no les hubiera dado un pequeño empujón. Pero, ¿será el destino suficiente para llevar a estos adolescentes de enamorados de las estrellas a la suerte? Con solo unas horas en el reloj en lo que parece ser su último día en los Estados Unidos, Natasha está luchando contra la deportación de su familia tan ferozmente como está luchando contra sus sentimientos por Daniel, quien está trabajando tan duro para convencerla de que están destinados a estar juntos. Una historia moderna sobre cómo encontrar el amor contra todo pronóstico, El sol también es una estrella explora si nuestras vidas están determinadas por el destino o los eventos aleatorios del universo.

Pequeño gran problema. 14 de junio.

Se podría decir que Pequeño gran problema es la antítesis de Big. Aquí es una ejecutiva agresiva y antipática la que se vuelve niña otra vez a modo de escarmiento.



El pan de la guerra. 14 de junio.

Película de animación irlandesa que cuenta la historia de Parvana es una chica de once años que vive en la capital de Afganistán, Kabul, durante el periodo de dominio de los talibanes. Al ser su padre detenido, los miembros de la familia se quedan sin recursos y, debido a que las mujeres tienen prohibido ganar dinero, deciden transformar a Parvana en un chico para poder trabajar.



La biblioteca de los libros rechazados. 14 de junio.

Una joven editora descubre una novela magistral escrita por Henri Pick, un cocinero fallecido dos años antes. Según su viuda, Pick jamás leyó un libro y lo único que escribió en su vida fue la lista de la compra. Cuando la novela se convierte en un éxito de ventas, un crítico literario escéptico y obstinado se une a la hija de Pick para desentrañar el misterio.

Toy Story 4. 21 de junio.

Cuarta entrega delas aventuras de nuestros juguetes preferidos y, por el momento la última. Woody siempre ha tenido claro cuál es su labor en el mundo, y cuál es su prioridad: cuidar a su dueño, ya sea Andy o Bonnie. Pero cuando Bonnie añade Forky, un nuevo y reluciente juguete a su habitación, arranca una nueva aventura que servirá para que los viejos y nuevos amigos le enseñen a Woody lo grande que puede ser el mundo para un juguete. Cuarta entrega de la saga «Toy Story».



Godzilla: Rey de los monstruos. 21 de junio.

Godzilla: Rey de los Monstruos sigue los heroícos esfuerzos de los criptozoólogos de la agencia Monarch mientras tratan de enfrentrarse contra un grupo de enormes monstruos, incluyendo el propio Godzilla. Entre todos intentan resistir a las embestidas de Mothra, Rodan o del último némesis de la humanidad: King Ghidorah. Estas ancianas criaturas harán todo lo posible por sobrevivir, poniendo en riesgo la existencia del ser humano en el planeta.

Una oportunidad para disfrutar de monstruos gigantes y de Millie Bobby Brown en otro papel.



La influencia. 21 de junio.

Película de terror española que trata sobre Alicia, una mujer que debe regresar a la siniestra mansión de la que huyó siendo una niña -un hogar que nunca ha albergado infancias felices- convertida ahora en una joven madre de familia. Acompañada por su marido y su hija de nueve años, Nora. Alicia busca rehacer su vida mientras se ve obligada a enfrentarse a un pasado que creía enterrado y a un cuerpo que se resiste a morir: el de Victoria, la posesiva matriarca de la familia, quien ha caído en coma profundo y sobrevive conectada a una máquina, y por la que la pequeña Nora siente una fascinación malsana.



Los Japón. 28 de junio

Seguimos con las pelis españolas pero cambiamos de género, volvemos al humor. En 1614 una expedición japonesa encabezada por el nieto del emperador desembarcó en el pueblo sevillano de Coria del Río, y el heredero al trono se enamoró de una bella sevillana, formó una familia y nunca regresó a Japón. 400 años después, el Emperador Satohito muere y el heredero legítimo resulta ser Paco Japón, vecino de 37 años de Coria del Río. La vida de Paco y de su familia cambiará drásticamente al verse de la noche a la mañana viviendo en el Palacio Imperial y preparándose para ser los nuevos Emperadores de Japón. El choque cultural y lingüístico entre japoneses y andaluces provocará situaciones cómicas y disparatadas en esta aventura donde Oriente y Occidente se dan la mano.

El muñeco diabólico. 28 de junio.

Otro muñeco que vuelve, pero con este no nos alegraremos cuando le veamos cobrar vida. En la película conoceremos la historia de una madre llamada Karen (Aubrey Plaza)que regala a su hijo (Gabriel Bateman) un muñeco de juguete el día de su cumpleaños, un juguete que tiene una naturaleza de lo más siniestra y que deseará no haberle regalado nunca. Al parecer, este nuevo Chucky habría sido re-programado por un trabajador de una fábrica china, que acabará suicidándose después de eliminar las limitaciones de dicho juguete.