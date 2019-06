E3 2019. Seguimos con las grandes conferencias de la feria del videojuego y después de la Xbox de Microsoft tocó el turno de Bethesda. Y ha sido tan interesante como verás en el repaso a los juegos presentados.

DOOM Eternal

Lo mejor de Bethesda en E3 2019 llega de las novedades para este título secuela directa del sobresaliente shooter de id Software «Doom» que reinició la franquicia en 2016. Continuación de la batalla contra los demonios, ahora no en Marte sino en la misma Tierra. Como se esperaba, la gran novedad ha sido el anuncio de un modo multijugador BATTLEMODE que promete emociones fuertes además de una campaña para un solo jugador tan buena como la del juego anterior.

Lo esperamos con muchísimas ganas ya con lanzamiento confirmado el 22 de noviembre para Xbox One, PlayStation 4, PC, Nintendo Switch y Google Stadia. Además de la versión estándar, se ha anunciado una Deluxe Edition, que ofrecerá una copia del juego; un Pase de temporada de un año, que incluye las dos primeras expansiones para un solo jugador; la piel de asesino demoníaco y otros bonus. Quienes reserven anticipadamente, obtendrán el Rip and Tear Pack, que ofrece la piel DOOT Revenant para usar en Battlemode, otra de escopeta de combate con retroceso y acceso al nivel maestro eterno de DOOM.

Fallout 76

El juego de rol y acción en mundo abierto desarrollado internamente en Bethesda busca otros caminos para relanzar un título que no ha vendido lo que se esperaba. El primer anuncio ha sido una expansión gratuita (Wastelanders) que promete cambiar todo el juego al añadir una nueva capa narrativa que afectará a los diálogos y a las decisiones que tomemos. Estará disponible en el último trimestre.

Fallout 76 fue el primer juego multijugador de Bethesda y por ahí llega el segundo de los anuncios y la mayor novedad del juego, su salto al género MOBA tan de moda actualmente con «Nuclear Winter», un modo battle royale que permitirá el combate hasta por 52 jugadores.

Wolfenstein: Youngblood

Otra de las grandes franquicias de juegos de acción y disparos distribuidas por Bethesda llega a la novena entrega como un spin-off del Wolfenstein: The New Order. La acción se sitúa en 1980, 19 años después de los acontecimientos descritos en Wolfenstein II: The New Colossus en una Francia aún ocupada por el régimen Nazi. Estará disponible el 26 de julio de 2019 para PlayStation 4, Xbox One, PC Windows, Nintendo Switch y Google Stadia.

DEATHLOOP

Juego de acción en primera persona de Arkane Lyon (Dishonored, Prey…), que transporta a los jugadores a la isla sin ley de Blackreef en una lucha eterna entre dos asesinos extraordinarios y sobrenaturales. Explora entornos asombrosos y niveles diseñados meticulosamente en una experiencia de juego inmersiva que permite abordar cada situación como desee. No hay muchos detalles, pero parece muy interesante.

GhostWire: Tokyo

Un nuevo juego de acción y aventura de Tango Gameworks que se promociona como sigue: Después de que extrañas desapariciones afecten a la población de Tokio, depende de ti descubrir la fuente y purgar la ciudad de un extraño y nuevo mal. Armado con tus propias habilidades espectrales misteriosas, te enfrentarás a lo oculto, desentrañarás las teorías de conspiración y experimentarás leyendas urbanas como nunca antes. No hay fecha de lanzamiento.

Commander Keen

Otra de las sorpresas de Bethesda en E3 2019 ha sido el reinicio de esta saga de plataformas creada por iD Software en 1990 antes de lanzar Doom o Quake y donde John Carmack ya apuntaba maneras con un motor gráfico revolucionario. Lo que quizá guste menos a los viejos amantes de este tipo de juego que disfrutamos en las máquinas arcade en los 80 es que será un título para plataformas móviles.

RAGE 2

Nuevos contenidos y la primera expansión (Rise of the Ghosts) del juego de disparos en primera persona desarrollado por Avalanche Studios e id Software. Promete una nueva historia, nuevo modo de juegos, enemigos, mech, vehículos y facciones. Parte del nuevo contenido se agregará esta misma semana y el resto llegará con una expansión sin fecha definida.

The Elder Scrolls: Legends – Moons of Elsweyr

Expansión para este juego de cartas no tan popular como grandes del género (Hearthstone, Magic: The Gathering…), pero que solo por su título ya merece la pena la prueba. Estará disponible el 27 de junio para PC, iOS y Android.

The Elder Scrolls: Blades

Rol en primera persona que, como el anterior, aprovecha el tirón de la saga para un juego móvil en iOS y Android de exploración de mazmorras. La gran novedad en el E3 ha sido el anuncio de una versión para la consola Nintendo Switch que llegará en los próximos meses.

Otro anuncio es que el juego sale del acceso anticipado. Tendrá juego cruzado y progreso cruzado en cualquiera de los sistemas.

¿Te has quedado con ganas de más? Ahí te dejamos la conferencia completa de Bethesda en E3 2019 finalizando con un ruego a la distribuidora si nos lo permite: Muy buenos juegos, pero ¡Queremos un Elder Scrolls VI!