E3 2019. Otro año más se acerca el verano, y con él la llegada de una de las ferias de videojuegos más importantes de la industria. Si bien la feria del E3 parecía haber ido perdiendo algo de fuerza durante los últimos años, con la salida de varios participantes y la creación de otros eventos de presentación, parece que las últimas ediciones están logrando volver a reunir a gran parte de los principales desarrolladores del sector.

Y es que el año pasado se logró batir los récords de espectadores presenciales y digitales de los últimos años. Además, las expectativas están bastante altas para este 2019, con los fuertes rumores de la posible presentación de la nueva generación de consolas, con PS5 y Xbox Scarlett (¿y Xbox Infinite?), así como la llegada de las primeras consolas centradas 100% en el streaming de juegos, con los esperados anuncios de Stadia y xCloud.

¿Cuándo es el E3 2019?

Oficialmente, E3 2019 se celebrará durante los días 11, 12 y 13 de junio, aunque contaremos con algunos eventos y conferencias desde el día 9 las 13:00. Sin embargo, la feria dará comienzo a las 11:00 de la mañana del martes (PST; hora local del evento), abriendo sus puertas a partir de las 9:00 de la mañana para el resto de días. Así pues, los asistentes tendrán acceso a todos los stands de las compañías hasta las 19:00, salvo el último día, en el que la feria finalizará una hora antes.

Para aquellos que prefieran hacer un seguimiento online de la feria, más abajo os detallamos los horarios de cada una de las conferencias confirmadas hasta el momento, así como desde dónde podréis verlas.

¿Dónde es el E3 2019?

  

Como ya es habitual, y siguiendo con lo ya visto en las ediciones de años anteriores, la feria se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Los Ángeles,

En el South Hall, el pabellón principal y de forma (casi) semicircular, estarán ubicados la mayoría de los stands y puntos de juego de las compañías, recogiendo nombres como Bethesda, Epic Games, 2K, Square Enix, Bandai Namco, THQ, Ubisoft o Capcom entre muchos otros. Por su parte, en el West Hall se extenderán las zonas dedicadas a los torneos de eSports, así como otros stands importantes como los de Nintendo, Sega, Oculus o Unreal. El resto de espacios quedarán mucho más divididos, con todavía algunos asistentes pendientes de confirmación y que incluso podrían quedar vacíos.

Cómo asistir al E3 2019

Actualmente las entradas para asistir al E3 2019 están ya disponibles a través de su web oficial. Aunque los plazos de inscripción para empresas de la industria y prensa ya se han cerrado, todavía podemos adquirir las entradas comunes para fans, habiéndose agotado ya los pases premium.

Estas entradas, llamadas «Gamer Badge», estarán disponibles para su compra online hasta el 8 de junio a las 21:00 (hora de la península española), bajo un precio de 249 dólares y disponibilidad limitada por unidades. Después de esta fecha, tan sólo podremos adquirir las entradas en la propia taquilla del evento.

Cómo ver el E3 2019 online

Sin embargo, no toda la feria se limitará a la asistencia presencial. Y es que tal y como os adelantábamos antes, podremos ver todas las conferencias de todas las compañías a través de los directos que estas realizarán a través de sus canales oficiales de YouTube, Twitch y Mixer, así como en sus redes sociales.

¿Quién va al E3 2019?

Aun así, continuamos teniendo ausencias importantes como Sony, que no sólo se mantendrá al margen del evento, si no que por el momento afirma que no tiene programada ninguna conferencia propia. Esto podría implicar un retraso de PlayStation en la escena de la nueva generación, que si los rumores son ciertos, comenzaría a tomar forma con los nuevos detalles sobre la Scarlett que se esperan por parte de Microsoft.

Tampoco asistirá directamente Electronic Arts (EA), que celebrarán su propio evento de forma previa al comienzo de esta feria, durante los días 7 al 9 de junio, y el cual podremos seguir estas conferencias desde sus canales de YouTube, Twitch y Mixer. Con algunos anuncios más previsibles como FIFA 20 o Apex Legends, las miradas se centran a la espera de nuevos detalles sobre Star Wars: Jedi Fallen Order.

Otro de los grandes ausentes podría ser Google STADIA, que se adelanta una semana al evento para celebrar su propia conferencia sobre la consola de streaming, aunque todavía no se descarta que finalmente se presenten por la feria del E3.

Así pues, el listado completo superará los 120 asistentes, con la presencia de desarrolladoras, distribuidoras y otras empresas del sector como Alienware, AMD, ArenaNet, Bandai Namco, Black Shark, Daedalic, Epic Games, Konami, Logitech, , THQ Nordic o Warner Bros, y entre las que por supuesto, faltarán otros conferenciantes recurrentes como Nintendo.

Horario de conferencias del E3 2019

Conferencia de Microsoft

Sin duda este año Microsoft será una de las grandes protagonistas, con diversos anuncios para sus consolas Xbox, entre los que se esperan nuevos detalles sobre la nueva generación de consolas, Xbox Scarlett y Xbox Infinite, y que llegarían con un foco más orientado al formato digital.

También se espera nueva información sobre el recientemente anunciado Xbox Game Pass para PC, así como adelantes de juegos Gears of War 5, Halo Infinite, o un rumoreado y nuevo Forza. Por último, se espera algún anuncio potente de mano de Sea of Thieves, quienes ya tienen preparado su propio canal de Mixer para la retransmisión.

La conferencia de Microsoft dará comienzo a las 22:00 del domingo 9, hora de la península española, y la podremos seguir desde cualquiera de los canales oficiales de la compañía:

Otros horarios: Domingo 10 a las 15:00 para Centro América y la parte oeste de Latinoámerica; 16:00 para la parte central; y 17:00 para los países del este.

Conferencia de Bethesda

Anunciados durante el pasado E3 con dos cortísimos teaser, Bethesda ya ha adelantado que no contaremos con nuevos detalles sobre The Elder Scrolls VI ni Starfield. Así pues, nos gustaría que al menos la compañía ampliase los detalles de Doom Eternal y Wolfenstein: Youngblood, aunque ya son muchos los que apuestan por una conferencia más «marketiniana», centrada en la promoción de The Elder Scrolls Online, Legends y Blades.

La conferencia de Bethesda tendrá lugar a las 02:30 de la madrugada del sábado 10 (hora de la península española), y la podremos seguir desde cualquiera de los canales oficiales de la compañía:

Otros horarios: Martes 11 a las 17:30 para Centro América y la parte oeste de Latinoámerica; 18:30 para la parte central; y 19:30 para los países del este.

Conferencia de Devolver Digital

Con varias y muy gratas sorpresas publicadas durante estos años, Devolver Digital seguirá manteniendo su apuesta por los juegos indies. Sin mucha más información por el momento, podemos esperar desde títulos locos y divertidos como Broforce o Enter the Gungeon, hasta la presencia de entregas y narrativas más profundas como GRIS.

También se espera que la compañía mantenga la peculiaridad en su puesta de escena, con alguna que otra sorpresa preparada para este año.

La conferencia de Devolver Digital comenzará a las 04:00 de la madrugada del día 10 (hora de la península española), y la podremos seguir desde cualquiera de los canales oficiales de la compañía:

Otros horarios: Domingo 9 a las 21:00 para Centro América y la parte oeste de Latinoámerica; 22:00 para la parte central; y 23:00 para los países del este.

Conferencia Upload VR

Por primer año, el E3 2019 contará con una conferencia enteramente dedicada a los juegos de realidad virtual, con la presentación de tráilers, gameplays y entrevistas con algunos desarrolladores comunes para las plataformas VR de Oculus, HTC y PlayStation.

Con una larga pero todavía privada lista de títulos, sí que podemos adelantar algunos de los protagonistas, entre los que destacan juegos como Folia: Dear Father VR, Table of Tales, Vader Inmortal y Wolfenstein Cyberpilot.

Las conferencias Upload VR comenzarán a las 18:00 de la tarde del lunes 10 (hora de la península española), y la podremos seguir desde cualquiera de los canales oficiales de la compañía:

Otros horarios: Lunes 10 a las 11:00 para Centro América y la parte oeste de Latinoámerica; 12:00 para la parte central; y 13:00 para los países del este.

Conferencia PC Gaming Show

El cada vez más notable distanciamiento del PC frente a las consolas, ha provocado también el aumento de relevancia de la PC Gaming Show en el E3, en el que se darán a conocer los futuros lanzamientos y exclusivos para ordenador. Con el patrocinio especial de Epic Games, además de un gran repaso a las novedades y exclusivos que llegarán para la Epic Games Store, también contaremos con la presencio de algunos pequeños estudios como Annapurna Interactive, Chucklefish, Digital Extremes, Fatshark o Modus Games.

Las conferencias PC Gaming Show comenzarán a las 19:00 de la tarde del día 10 (hora de la península española), y la podremos seguir desde cualquiera de los canales oficiales de la compañía:

Otros horarios: Lunes 10 a las 12:00 para Centro América y la parte oeste de Latinoámerica; 13:00 para la parte central; y 14:00 para los países del este.

Conferencia de Ubisoft

Quizás con alguna sorpresa o alguna noticia relacionada con la saga Assassin’s Creed, en general las miras de Ubisoft para esta feria vienen de más largo, y se centrarán en gran medida en la evolución de Beyond Good and Evil 2 y Skull and Bones. No obstante, con la conferencia de Google STADIA por delante, por el momento no nos parece descabellado esperar que la propia Ubisoft amplíe algunos detalles dada su cercanía con el proyecto.

La conferencia de Ubisoft comenzará a las 22:00 de la noche del día 10 (hora de la península española), y la podremos seguir desde cualquiera de los canales oficiales de la compañía:

Otros horarios: Martes 11 a las 15:00 para Centro América y la parte oeste de Latinoámerica; 16:00 para la parte central; y 17:00 para los países del este.

Conferencia de Square Enix

Pese a las diversas novedades que se esperan con los anuncios de un nuevo proyecto de Dragon Quest, Babylon’s Fall (con PlatinumGames), Los Vengadores (con Dynamics y Eidos) y la próxima llegada de la expansión de Final Fantasy XIV Online, no podemos evitar que Final Fantasy VII Remake acapare toda nuestra atención. Y es que tras el avance de un nuevo tráiler mucho más avanzado de lo visto en su primer E3, el esperado remake de este clásico podría estar más cerca de lo que pensamos.

La conferencia de Square Enix comenzará a las 03:00 de la madrugada del martes 11 (hora de la península española), y la podremos seguir desde cualquiera de los canales oficiales de la compañía:

Otros horarios: Martes 11 a las 20:00 para Centro América y la parte oeste de Latinoámerica; 21:00 para la parte central; y 22:00 para los países del este.

Conferencia de Nintendo

Con muy poca información adelantada salvo la no presencia de las nuevas Nintedo Switch, los últimos Nintendo Direct tan sólo nos han confirmado la presencia de la Nintendo Treehouse, así como varios campeonatos de Splatoon 2 y Super Smash Bros. Ultimate.

Sin embargo, estos mismos Direct nos dejan un largo listado de títulos para Switch que podríamos esperar encontrar, destacando los nuevos Pokémon Espada y Escudo, Fire Emblem Three Houses, el remake de Link’s Awakening, la vuelta de Animal Crossing, o el esperado Luigi’s Mansion 3. Menos probables pero todavía en mente, quedan títulos como Bayonetta 3 o Metroid Prime 4, que podrían hacer una aparición más modesta y limitada a pequeños avances sobre su desarrollo.

La conferencia de Nintendo tendrá lugar a las 18:00 de la tarde del día 11, hora de la península española, y la podremos en exclusiva desde el canal de YouTube de la compañía:

Otros horarios: Miércoles 12 a las 11:00 para Centro América y la parte oeste de Latinoámerica; 12:00 para la parte central; y 13:00 para los países del este.

Otras conferencias a destacar

Otras de las gran compañías presentes serán Activision y Capcom, las cuales en principio no tienen proyectos concretos previstos para presentar. Las que sí nos deben información son Infinity Ward, los actuales encargados de la próxima entrega de Call of Duty; 2K Games, desarrolladores del esperado Borderlands 3, aunque por el momento ninguna de ellas parece haber fijado ningún horario de presentación; y Naughty Dog, de la cual se espera nueva información, gameplays e incluso una fecha para The Last of Us 2.

Sin embargo, tampoco podemos descartar los anuncio por parte de ninguna de estas desarrolladoras, ya que no sería la primera vez que, frente a las incesantes filtraciones, las compañías optan por sorprendernos con algún anuncio completamente inesperado.

Así pues, la última mención se la lleva Netflix, que contará con su propio panel en la feria. Y es que la plataforma de streaming de series y películas parece estar interesada ahora en el mundo del videojuego, seguramente impulsado por el creciente anuncio de otros servicios de streaming como Stadia y xCloud.