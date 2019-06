Los mejores juegos de Devolver Digital en E3 2019

E3 2019. Antes de nada debemos avisarte que el vídeo resaltado contiene varias escenas explícitas con sangre. Y es que más allá de la temática de los videojuegos, los claros protagonistas de la presentación de Devolver Digital han vuelto a ser el surrealismo y la sangrienta producción de un pequeño corto de serie B.

En línea con lo esperado, un año más esta conferencia se ha centrado en la presentación de diversos títulos indies, así como en la apuesta de una de las IP’s propias más conocidas de la compañía, Enter the Gungeon. A continuación os hacemos un repaso (libre de desagradables añadidos) con todos los juegos presentados.

Fall Guys: Ultimate Knockout

Rompiendo con el concepto violento que parecía imperar en los juegos de temática Battle Royale, este curioso juego combinará una absurdez y pruebas de habilidad dignas de la antiguo Humor Amarillo, con ese pique sano, competitivo y fiestero de entregas como Mario Party.

Fall Guys: Ultimate Knockout estará disponible a partir de 2020 en PS4 y PC, aunque todavía no se ha especificado ninguna fecha concreta ni precios para su lanzamiento.

Devolver Bootleg

En un dudoso punto entre la parodia y el homenaje, este pack de ocho juegos nos trae las reversiones todavía más minimalistas de algunos de los grandes clásicos publicados por la propia Devolver Digital, eso sí, bajo nombres y gráficos ligeramente modificados como Catsylvania, Hotline Milwaukee, o Enter the Gun Dungeon.

Esta auto parodia ya está disponible en Steam, bajo un precio de 3,99 euros, y con una rebaja temporal que nos permitirá ahorrar hasta cinco céntimos (no, no se trata de un error).

Carrion

Continuando con la estética grotesca y gore de la conferencia llegó Carrion, un juego en el que encarnaremos a una especie de monstruo parasitario que irá creciendo a medida que masacra y huye de los laboratorios en los que estaba encerrado y sometido a experimentos.

Con unos gráficos pixel art, este juego estará disponible para PC y consolas a partir de 2020, aunque por el momento sin ninguna fecha fijada.

Enter the Gungeon: House of the Gundead

La gran sorpresa de la presentación la dio esta reinterpretación del aclamado dungeon crawler que presentó Devolver en 2016. Si bien el Enter the Dungeon original se basaba en una mezcla de rol, disparos e investigación de mazmorras, en este caso lo veremos reconvertido en una máquina recreativa de disparos para dos jugadores.

Con apenas un par de minutos de juego, y sin verse la parte inferior de la máquina, todo apunta a una entrega en acorde a los clásicos Time Crisis o The House of the Dead, donde deberemos combinar nuestra puntería y reflejos para derrotar y esquivar a los enemigos.

Todavía sin una fecha de disponibilidad, este juego quedará limitado en exclusiva a los salones de recreativos, aunque por el momento todo apunta a una distribución local para Estados Unidos. Tampoco se ha desvelado ningún detalle sobre si podemos esperar una futura adaptación para PC o consolas.

The Messenger: Picnic Panic

Quizás el anuncio más flojo de la conferencia de Devolver Digital, en este caso se trata de un nuevo DLC para el ya estrenado The Messenger, que incluirá tres nuevas fases, nuevos jefes, y una nueva curiosa temática playera.

The Messenger está ya disponible para PC, PS4, y Nintendo Switch con un precio de 19,99 euros, mientras que esta expansión se podrá descargar gratis a partir del 11 de julio.

My Friend Pedro



El último de la lista ha sido My Friend Pedro, este juego de disparos y acción frenética en tercera persona en el que tendremos que impartir justicia al más puro estilo Deadpool (con el cual el protagonista incluso guarda cierto parecido) a través de unos escenarios de pasillo en dos dimensiones.

Más allá de incluirnos un par de nuevos escenarios, la novedad ha sido el anuncio de su fecha de lanzamiento, que lo situaría en poco menos de dos semanas, el próximo 20 de junio. Con un precio final de 19,99 euros y una oferta temporal por precompra que lo deja a 16,99 euros, My Friend Pedro estará disponible para Nintendo Swith y PC a través de Steam.