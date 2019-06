Activision ha confirmado que Spyro Reignited Trilogy llegará a PC el 3 de septiembre, y también ha ofrecido un listado completo que incluye los requisitos mínimos y recomendados que deberemos cumplir para poder moverlo en condiciones óptimas.

Spyro Reignited Trilogy viene con los juegos Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage! y Spyro: Year of the Dragon, tres títulos que han sido adaptados a PC por la conocida desarrolladora Iron Galaxy.

Las mejoras a nivel gráfico son muy marcadas, tanto que estamos ante una puesta al día total, algo que obviamente se deja notar en las especificaciones de hardware que deberemos cumplir para poder moverlo

Sin más preámbulos entramos a ver los requisitos y después los comentamos para que no tengáis dudas.

Requisitos mínimos

Windows 7 de 64 bits.

Procesador Core i3 2100 o FX 6300.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 660 o Radeon HD 7850 con 2 GB de memoria gráfica.

DirectX 9.0c.

40 GB de espacio libre.

Debería ser suficiente para moverlo en 1080p con calidades bajas o medias y mantener 30 FPS estables.

Requisitos recomendados

Windows 7 de 64 bits.

Procesador Core i5 2500K o FX 8350.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 960 o Radeon 480 con 4 GB de memoria gráfica.

DirectX 9.0c.

40 GB de espacio libre.

Con esta configuración no tendremos problema para jugarlo en 1080p con calidades máximas y mantener 60 FPS estables.

Es habitual ver equivalencias erróneas en los listados de la mayoría de los juegos de la presente generación, y Spyro Reignited Trilogy no es una excepción. En los requisitos mínimos debemos tener en cuenta que el Core i3 2100 equivale más bien a un FX 4300 y no a un FX 6300.

Por otro lado en los requisitos recomendados tenemos un error grave, y es que la GTX 960 está muy por debajo de la RX 480. Su equivalente real sería una Radeon R9 280.

Si hacemos una conversión a hardware actual cualquier equipo con un Pentium G4560-Ryzen 3 1200, 8 GB de RAM y una RX 460-GTX 1050 cumpliría los requisitos recomendados. No será un juego exigente, como vemos.