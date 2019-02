Las tarjetas gráficas NVIDIA y AMD acumulan una gran cantidad de generaciones diferentes que podemos considerar como “aptas” para mover juegos de la presente generación. Es una idea arriesgada, ya que el rendimiento puede variar mucho en función de cada juego en concreto, pero funciona perfectamente gracias al largo ciclo de vida que están teniendo PS4 y Xbox One.

El hecho de que coexistan tantas generaciones de tarjetas gráficas NVIDIA y AMD, tanto en el mercado de productos nuevos o restaurados como en el de segunda mano, y que sean viables montar equipos con los que jugar a títulos de la presente generación, hace que cada vez más usuarios se pregunten a qué tarjeta gráfica actual equivale el modelo que tienen.

Es una pregunta importante, ya que esa equivalencia determina no solo el punto de partida que deberemos tomar como referencia si tenemos pensado actualizar, sino que también nos permite hacernos una idea aproximada del rendimiento que podremos esperar en función de los requisitos listados por los desarrolladores, y asimilar mejor las comparativas y los análisis de desempeño que publican con frecuencia muchos medios especializados.

Con la llegada de las Radeon VII y las GeForce RTX serie 20 hemos decidido actualizar nuestra guía de equivalencias y aprovecharemos, además, para ampliar contenido y dar forma a una guía un poco más completa. Os recordamos que también publicamos en su momento una guía de equivalencias de procesadores Intel y AMD, un gran complemento de esta guía de tarjetas gráficas NVIDIA y AMD que os ayudará a tener claras todas las equivalencias de vuestro equipo.

Sin más preámbulos empezamos. En caso de que tengáis alguna duda podéis dejarla en los comentarios.

Soporte de DirectX 12 y Vulkan en tarjetas gráficas NVIDIA y AMD

Antes de entrar de lleno a hablar de equivalencias concretas de tarjetas gráficas NVIDIA y AMD, siempre centrándonos en el rendimiento aproximado de cada solución gráfica, debemos hacer un repaso a las APIs soportadas en cada generación gráfica.

Esto es muy importante, ya que aunque el rendimiento bruto de dos tarjetas gráficas pueda ser similar en términos generales, el soporte o no de una determinada API puede marcar una diferencia importante en juegos. Títulos como DOOM o Wolfenstein II: The New Colossus son un claro ejemplo de como el uso de Vulkan puede aumentar de forma significativa el rendimiento, siempre que el equipo acompañe.

DirectX 9 : es un nivel básico que cayó en desuso con la llegada de la presente generación de consolas. Llegó en 2002, así que no debemos preocuparnos, ya que es muy antigua y cualquier tarjeta gráfica lanzada en los últimos quince años es compatible.

: es un nivel básico que cayó en desuso con la llegada de la presente generación de consolas. Llegó en 2002, así que no debemos preocuparnos, ya que es muy antigua y cualquier tarjeta gráfica lanzada en los últimos quince años es compatible. DirectX 10 : llegó en 2006 prometiendo una revolución, pero al final tuvo una presencia minoritaria. Todas las tarjetas gráficas a partir de la serie GeForce 8000 y Radeon HD 2000 ofrecen soporte en este nivel.

: llegó en 2006 prometiendo una revolución, pero al final tuvo una presencia minoritaria. Todas las tarjetas gráficas a partir de la serie GeForce 8000 y Radeon HD 2000 ofrecen soporte en este nivel. DirectX 11 : lanzado en 2009, aunque su uso no se generalizó hasta la llegada de PS4 y Xbox One. Se mantiene como la API más popular para el desarrollo de juegos en PC. Las tarjetas gráficas NVIDIA y AMD lanzadas en las series GTX 400, Radeon HD serie 5000 y superiores son, en general, compatibles con ella.

: lanzado en 2009, aunque su uso no se generalizó hasta la llegada de PS4 y Xbox One. Se mantiene como la API más popular para el desarrollo de juegos en PC. Las tarjetas gráficas NVIDIA y AMD lanzadas en las series GTX 400, Radeon HD serie 5000 y superiores son, en general, compatibles con ella. DirectX 12 : llegó en 2015. Representa un avance importante en términos de optimización frente a DirectX 11, pero no está siendo debidamente aprovechado. Tiene soporte a nivel básico a partir de la serie GTX 400 de NVIDIA y Radeon HD 7000 de AMD, pero solo los modelos más avanzados, como las GTX 10 y Radeon RX 400-500 y Radeon RX Vega hacen un aprovechamiento verdaderamente óptimo del mismo.

: llegó en 2015. Representa un avance importante en términos de optimización frente a DirectX 11, pero no está siendo debidamente aprovechado. Tiene soporte a nivel básico a partir de la serie GTX 400 de NVIDIA y Radeon HD 7000 de AMD, pero solo los modelos más avanzados, como las GTX 10 y Radeon RX 400-500 y Radeon RX Vega hacen un aprovechamiento verdaderamente óptimo del mismo. Vulkan: una API de bajo nivel llena de potencial que ha demostrado su buen hacer en varios juegos, gracias a su capacidad para conseguir un buen aprovechamiento de recursos. Tiene soporte en las tarjetas gráficas NVIDIA GTX 600 y superiores, y en las AMD Radeon HD 7000 y superiores.

Si tenemos una tarjeta gráfica preparada para funcionar con DirectX 11 y DirectX 12 tened en cuenta que es probable que llegue a perder rendimiento bajo esta última API, sobre todo si es relativamente antigua. Esto se debe, normalmente, a dos grandes razones:

Pobre implementación y optimización por parte de los desarrolladores, así como unos drivers con optimización limitada a las nuevas generaciones.

a las nuevas generaciones. Un rendimiento insuficiente debido a una arquitectura que no estuvo pensada originalmente para trabajar con dicha API. Esto último ocurre, por ejemplo, con las GTX 400. 500 y 600.

Si tenéis una tarjeta gráfica ubicada en cualquiera de esas generaciones gráficas lo mejor es que utilicéis en todo momento el modo DirectX 11, ya que en modo DirectX 12 solo tendréis una pérdida notable de rendimiento.

Equivalencia de tarjetas gráficas tarjetas gráficas NVIDIA y AMD: modelos antiguos

Para evitar un listado muy largo que pueda generar confusión hemos decidido agrupar las distintas equivalencias en dos grandes apartados, uno dedicado a los modelos que podemos considerar como antiguos, en el que incluimos las generaciones GeForce GTX serie 500 e inferiores, y Radeon HD 6000 e inferiores.

Tened en cuenta que en algunos casos las equivalencias no son totalmente exactas y que siempre hablamos de rendimiento medio aproximado. Esto significa, en resumen, que puede que un modelo concreto rinda mejor o peor que su equivalencia en determinados juegos, y a la inversa.

Tarjetas gráficas NVIDIA

GeForce 8800 GT-9800 GT: su equivalencia más cercana la tenemos en las GeForce GT 630-GT730 y GT 640, aunque su soporte se limita a DirectX 10. GeForce GTX 260: quedan más o menos al nivel de una GTX 650, aunque solo soportan DirectX 10. GeForce GTX 285: en rendimiento bruto queda entre una GTX 650 y una GTX 650 Ti-GTX 750, pero solo soporta DirectX 10. GeForce GTX 460 y 560: en general rinden casi al mismo nivel que una GTX 650 Ti-GTX 750. Soportan DirectX 11 y DirectX 12. GeForce GTX 470-480 y 570-580: tienen un rendimiento superior al de una GTX 660-GTX 750 Ti, pero son sus equivalencias más cercanas. GeForce GTX 590: es una solución de doble GPU. Su rendimiento varía en función de cada juego, pero por lo general posiciona más o menos al nivel de una GTX 680, y al nivel de una Radeon 7970. Esa es su equivalencia completa en tarjetas gráficas NVIDIA y AMD.

Tarjetas gráficas AMD

Radeon HD 3870: su rendimiento es algo inferior al que ofrecen las R7 240 en general, siempre hablando de versiones con memoria DDR3. Sólo soportan DirectX 10 y son menos eficientes. Limitadas a DirectX 10.1. Radeon HD 4870: rinde de forma similar a las Radeon HD 7770-R7 250X, aunque quedan un poco por debajo en algunos juegos. Sólo tienen soporte de DirectX 10.1. Radeon HD 5770: posiciona entre las Radeon HD 7750 y las HD 7770-R7 250X. Soportan DirectX 11. Radeon HD 5870: rinde casi al mismo nivel que las Radeon HD 7850-R7 265-R7 360. Soportan DirectX 11. Radeon HD 6850-6870: tiene un rendimiento que se sitúa entre una Radeon HD 7790-R7 260X y una Radeon HD 7850-R7 265-R7 360. Soportan DirectX 11. Radeon HD 6950-6970: rinde casi igual que la Radeon HD 7870-R9 270. Soporta DirectX 11. Radeon HD 6990: es una solución de doble GPU, lo que significa que su rendimiento depende del aprovechamiento del modo CrossFire de cada juego en concreto. En general puede llegar al nivel de una Radeon HD 7950-7970. Soporta DirectX 11. Esa es su equivalencia completa en tarjetas gráficas NVIDIA y AMD.

Equivalencia de tarjetas gráficas tarjetas gráficas NVIDIA y AMD: modelos actuales

En este apartado veremos aquellas tarjetas gráficas de ambas compañías que podemos considerar como actuales por especificaciones, soporte y rendimiento, aunque se encuadren en arquitecturas que ya tienen unos años a sus espaldas.

El referente que hemos tomado como criterio ha sido la arquitectura GCN de AMD, que ha servido para dar vida a las consolas de la generación actual, y que se utiliza en las Radeon HD 7000. Sus coetáneas fueron las GTX 600 de NVIDIA.

Tarjetas gráficas NVIDIA

GTX 650: su equivalencia más cercana es una GT 740 con memoria GDDR5. Si buscamos su equivalencia en soluciones AMD rinde casi igual que una HD 7750.

su equivalencia más cercana es una GT 740 con memoria GDDR5. Si buscamos su equivalencia en soluciones AMD rinde casi igual que una HD 7750. GTX 650 TI : rinde un poco menos que una GTX 750. En soluciones gráficas de AMD queda un poco por encima de una HD 7770.

: rinde un poco menos que una GTX 750. En soluciones gráficas de AMD queda un poco por encima de una HD 7770. GTX 650 TI Boost : queda casi al nivel de una GTX 750 TI. Comparando con AMD queda entre una Radeon HD 7790 y una HD 7850.

: queda casi al nivel de una GTX 750 TI. Comparando con AMD queda entre una Radeon HD 7790 y una HD 7850. GTX 660 : lo más cercano es una GTX 950, pero queda bastante por debajo de aquella. En tarjetas gráficas de AMD equivale prácticamente a una Radeon HD 7850.

: lo más cercano es una GTX 950, pero queda bastante por debajo de aquella. En tarjetas gráficas de AMD equivale prácticamente a una Radeon HD 7850. GTX 660 TI : ofrece un rendimiento muy similar al de una GTX 950. En el caso de AMD queda entre una Radeon HD 7870 y una Radeon HD 7950.

: ofrece un rendimiento muy similar al de una GTX 950. En el caso de AMD queda entre una Radeon HD 7870 y una Radeon HD 7950. GTX 670 : queda algo por debajo de una GTX 960. Tiene un rendimiento muy similar al de una Radeon HD 7950 de AMD.

: queda algo por debajo de una GTX 960. Tiene un rendimiento muy similar al de una Radeon HD 7950 de AMD. GTX 680 : queda casi al mismo nivel que una GTX 960. En el caso de soluciones AMD ofrece un rendimiento similar al de una Radeon HD 7970.

: queda casi al mismo nivel que una GTX 960. En el caso de soluciones AMD ofrece un rendimiento similar al de una Radeon HD 7970. GTX 690 : es una solución con doble GPU así que su rendimiento es muy variable. En el mejor de los casos queda entre una GTX 970 y una GTX 980. Equivale a una Radeon HD 7990.

: es una solución con doble GPU así que su rendimiento es muy variable. En el mejor de los casos queda entre una GTX 970 y una GTX 980. Equivale a una Radeon HD 7990. GTX 750 : rinde un poco mejor que una GT 1030. En el caso de AMD ofrece un rendimiento similar al de la RX 550 de AMD.

: rinde un poco mejor que una GT 1030. En el caso de AMD ofrece un rendimiento similar al de la RX 550 de AMD. GTX 750 TI : supera a la GT 1030 pero no tiene equivalencia directa. También rinde más que una RX 550 y no tiene equivalencia directa en las nuevas generaciones de AMD.

: supera a la GT 1030 pero no tiene equivalencia directa. También rinde más que una RX 550 y no tiene equivalencia directa en las nuevas generaciones de AMD. GTX 760 : rinde menos que la GTX 960 pero es su equivalencia más cercana. Queda por detrás de una Radeon R9 285 de AMD pero es también el modelo equivalente más cercano.

: rinde menos que la GTX 960 pero es su equivalencia más cercana. Queda por detrás de una Radeon R9 285 de AMD pero es también el modelo equivalente más cercano. GTX 770 : supera a una GTX 960 y también queda por encima de una Radeon R9 285 de AMD, que son sus equivalentes más cercanos.

: supera a una GTX 960 y también queda por encima de una Radeon R9 285 de AMD, que son sus equivalentes más cercanos. GTX 780 : queda entre la GTX 960 y la GTX 970. En el caso de AMD queda entre una Radeon R9 285 y una R9 290.

: queda entre la GTX 960 y la GTX 970. En el caso de AMD queda entre una Radeon R9 285 y una R9 290. GTX 780 TI : equivale prácticamente a una GTX 970. En el caso de AMD su rendimiento es similar al de una Radeon R9 290.

: equivale prácticamente a una GTX 970. En el caso de AMD su rendimiento es similar al de una Radeon R9 290. GTX 950 : su equivalencia más cercana es la GTX 1050, aunque queda por detrás de aquella. El modelo de AMD más cercano en rendimiento es la Radeon RX 460.

: su equivalencia más cercana es la GTX 1050, aunque queda por detrás de aquella. El modelo de AMD más cercano en rendimiento es la Radeon RX 460. GTX 960 : la GTX 1050 TI es su equivalencia más cercana, pero igualmente rinde menos que ésta.

: la GTX 1050 TI es su equivalencia más cercana, pero igualmente rinde menos que ésta. GTX 970 : queda entre una GTX 1060 de 3 GB y una GTX 1060 de 6 GB. Su equivalente en tarjetas gráficas de AMD sería la Radeon RX 480 de 4 GB. Esa es su equivalencia completa en tarjetas gráficas NVIDIA y AMD.

: queda entre una GTX 1060 de 3 GB y una GTX 1060 de 6 GB. Su equivalente en tarjetas gráficas de AMD sería la Radeon RX 480 de 4 GB. Esa es su equivalencia completa en tarjetas gráficas NVIDIA y AMD. GTX 980 : queda prácticamente al mismo nivel que una GTX 1060 de 6 GB. Lo más parecido que tiene AMD es la RX 580 de 8 GB.

: queda prácticamente al mismo nivel que una GTX 1060 de 6 GB. Lo más parecido que tiene AMD es la RX 580 de 8 GB. GTX 980 TI : equivale a una GTX 1070, aunque con overclock puede superarla sin problema. En el caso de tarjetas gráficas de AMD su equivalencia sería una Radeon RX Vega 56.

: equivale a una GTX 1070, aunque con overclock puede superarla sin problema. En el caso de tarjetas gráficas de AMD su equivalencia sería una Radeon RX Vega 56. GTX 1050 : rinde aproximadamente como una GTX 960. En AMD equivale a una RTX 460-560.

: rinde aproximadamente como una GTX 960. En AMD equivale a una RTX 460-560. GTX 1050 TI : su rendimiento queda entre la GTX 960 y la GTX 970. Rinde menos que la RX 470.

: su rendimiento queda entre la GTX 960 y la GTX 970. Rinde menos que la RX 470. GTX 1060 de 3 GB : su rendimiento es similar al de una GTX 970. Similar a una RX 470.

: su rendimiento es similar al de una GTX 970. Similar a una RX 470. GTX 1060 de 6 GB : tiene un rendimiento casi idéntico al de una GTX 980. Rendimiento similar a la RX 480-580.

: tiene un rendimiento casi idéntico al de una GTX 980. Rendimiento similar a la RX 480-580. GTX 1070 : en general rinde un poco más que una GTX 980 TI. Queda un poco por debajo de la RX Vega 56.

: en general rinde un poco más que una GTX 980 TI. Queda un poco por debajo de la RX Vega 56. GTX 1070 TI : supera a una GTX 980 TI con un margen bastante amplio. Su rendimiento está más o menos al nivel de la Radeon RX Vega 56.

: supera a una GTX 980 TI con un margen bastante amplio. Su rendimiento está más o menos al nivel de la Radeon RX Vega 56. GTX 1080 : rinde un poco más que una RTX 2060. Similar a una Radeon RX Vega 64.

: rinde un poco más que una RTX 2060. Similar a una Radeon RX Vega 64. GTX 1080 TI : está un poco por debajo de la RTX 2080. Rinde más o menos al nivel de una Radeon VII.

: está un poco por debajo de la RTX 2080. Rinde más o menos al nivel de una Radeon VII. RTX 2060: rinde un poco menos que la GTX 1080. Su rendimiento es similar al de una Radeon RX Vega 64.

rinde un poco menos que la GTX 1080. Su rendimiento es similar al de una Radeon RX Vega 64. RTX 2070: queda entre la GTX 1080 y la GTX 1080 TI. Rinde entre una Radeon RX Vega 64 y una Radeon VII

queda entre la GTX 1080 y la GTX 1080 TI. Rinde entre una Radeon RX Vega 64 y una Radeon VII RTX 2080: supera ligeramente a la GTX 1080 TI. Es un poco más potente que una Radeon VII.

supera ligeramente a la GTX 1080 TI. Es un poco más potente que una Radeon VII. RTX 2080 TI: no tiene equivalencia directa, al menos de momento, en otras tarjetas gráficas NVIDIA y AMD.

Tarjetas gráficas AMD