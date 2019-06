AMD quiere una gama «premium» con el chipset X590

Como ya hemos mencionado en una ocasión anterior, AMD pretende dejar de ser una compañía de productos económicos, y para ello va a intentar abrir su abanico de chipsets para lanzar (a través de otros fabricantes, obviamente) placas base de tipo “premium” para aquellas personas que demanden lo mejor de lo mejor.

Si todo apunta a que el chipset X570, sucesor del X470, va conllevar un aumento en el precio de las placas base, informaciones de las que se han hecho eco en WccFetch indican que AMD podría estar preparando un chipset adicional, el X590, que estaría orientado a la venta de placas base “premium” con más posibilidades equipadas con las últimas tecnologías.

Esto se ha podido saber gracias a un fugaz tweet publicado por 1usmus, autor de la calculadora de DRAM para Ryzen. Junto a un mensaje que dice “AMD X590 y más posibilidades próximamente”, se puede ver parcialmente una placa base que podría corresponder a la serie ROG Crosshair de ASUS, siendo probablemente la esperada ROG Crosshair VIII Extreme.

Los ficheros de las BIOS para las placas X570 también han delatado la posible existencia del chipset X590. Por lo que se puede ver en una imagen obtenida de los foros de Compterbase, si bien el nombre de X590 podría ser interno y otra forma de llamar al X570, tras hacer una comprobación más detallada se descubre que se trata de un producto diferente.

Entre las mejoras que ofrecerían las placas base con el chipset X590 frente a modelos de gamas inferiores estaría una mayor cantidad de ranuras PCI Express 4.0, por lo que todo apunta a que estaríamos ante un productos no orientados al usuario común. El hecho de que las placas con el X570 vayan a tener un precio superior hará que probablemente las de la gama superior estén al alcance de muy pocos.

Sin embargo, el intento de AMD de ir a por las gamas más altas no quiere decir que vayan a abandonar el segmento que mejor le va, el de la relación calidad-precio. Aquí entran en juego los chipsets B550 y A520, que si bien soportarán PCI Express 4.0, según ASMedia los primeros modelos de placas base que se enviarían en el tercer trimestre de 2019 vendrán con PCI Express 3, postergando así a 2020 el salto a la cuarta generación, por lo que a los futuros poseedores de Ryzen 3000 que no busquen un ordenador tope gama posiblemente les convenga esperar si están interesados en usar la interfaz PCI Express 4.0. Aun así, los poseedores de una placa con X470 o B450 deberían de poder usar Ryzen 3000 con solo una actualización de la BIOS, aunque obviamente esto no actualiza las interfaces PCI Express.