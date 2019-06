La demo de Cyberpunk 2077 que CD Projekt RED mostró en el E3 2019 funcionaba sobre un PC formado por un procesador Core i7 8700K, 32 GB de memoria RAM y una potente GeForce TITAN RTX. Esta tarjeta gráfica es lo más potente que tiene NVIDIA ahora mismo en el mercado si no contamos las series Quadro RTX, y como vimos cuando se produjo su presentación oficial trae unas especificaciones impresionantes:

GPU TU102 (arquitectura Turing) fabricada en proceso de 12 nm.

4.608 shaders a 1,350 GHz-1,77 GHz modo normal y turbo.

a 1,350 GHz-1,77 GHz modo normal y turbo. Tecnología NVLINK.

288 unidades de texturizado.

96 unidades de rasterizado.

576 núcleos ténsor.

72 núcleos RT.

Bus de 384 bits.

24 GB de memoria GDDR6 a 14 GHz efectivos.

TDP de 280 vatios.

Dos conectores de alimentación de 8 pines.

Precio: 2.699 euros.

A efectos comparativos una RTX 2060 trae 1.920 shaders y apenas suma 30 núcleos RT, un modelo que todavía hoy encaja dentro de lo que podemos considerar como gama media-alta, y que sin embargo tiene una potencia mucho menor lo que significa que su potencia bruta en juegos esta muy por debajo de esa TITAN RTX.

Sí, sé que el precio de ambas también es muy distinto, ya que la RTX 2060 ronda los 340 euros, pero he querido compararlas para que entendáis mejor los datos que ha confirmado CD Projekt RED sobre el rendimiento de Cyberpunk 2077 con el tope de gama de NVIDIA, y es que según el estudio polaco la demo funcionaba en resolución 1080p, calidad ultra y tenía el trazado de rayos activado.

Esto sugiere que el trazado de rayos da un buen «bocado» al rendimiento, algo que los desarrolladores no han intentado maquillar, aunque es cierto que han explicado que Cyberpunk 2077 todavía no está verdaderamente optimizado, lo que significa que es probable que cuando se introduzcan las mejoras pendientes podamos moverlo en resoluciones 4K y calidades máximas activando el trazado de rayos, aunque no creo que vaya a ser posible mantener 60 FPS estables (ojalá me equivoque).

El trazado de rayos es una técnica de renderizado muy exigente, aunque es cierto que puede conseguir resultados increíbles. La mayoría de los juegos triple A de nueva generación van a apostar por ella, y lo mismo ocurre con las consolas de próxima generación, Xbox Scarlett y PS5, así que está claro que es el futuro.

Hemos ajustado nuestra estimación de requisitos de Cyberpunk 2077 para daros una idea de lo que necesitaremos para disfrutar de una experiencia óptima con trazado de rayos en resolución 1080p una vez que CD Projekt RED haya completado el proceso de optimización. Os recuerdo que su lanzamiento está marcado para el 16 de marzo de 2020.