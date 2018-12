NVIDIA TITAN RTX: 130 TFLOPs y 24 GB de GDDR6 por 2.499 dólares

Hace poco os dijimos que la NVIDIA TITAN RTX estaba a la vuelta de la esquina. En este artículo vimos las primeras imágenes, tuvimos la oportunidad de adelantaros sus posibles especificaciones y también hablamos del precio, que situamos en torno a los 3.000 dólares.

No hemos tenido que esperar mucho para tener el anuncio oficial de la NVIDIA TITAN RTX. Dicha tarjeta gráfica acaba de ser presentada en sociedad por el gigante verde y en general no hay sorpresas, ya que se mantiene prácticamente todo lo que dijimos hace unos días, salvo la memoria gráfica, que ha recibido un generoso e inesperado aumento.

Especificaciones completas de la NVIDIA TITAN RTX

GPU TU102 (arquitectura Turing) fabricada en proceso de 12 nm.

4.608 shaders a 1,350 GHz-1,77 GHz modo normal y turbo.

a 1,350 GHz-1,77 GHz modo normal y turbo. Tecnología NVLINK.

288 unidades de texturizado.

96 unidades de rasterizado.

576 núcleos ténsor.

72 núcleos RT.

Bus de 384 bits.

12 GB de memoria GDDR6 a 14 GHz efectivos.

TDP de 280 vatios.

Dos conectores de alimentación de 8 pines.

Precio: 2.499 dólares, 2.699 euros.

La NVIDIA TITAN RTX es un auténtico “monstruo”, una tarjeta gráfica muy potente que gracias a sus 576 núcleos ténsor es capaz de ofrecer una potencia de 130 TFLOPs en aprendizaje profundo. Esto la convierte en una herramienta excelente para trabajar con entornos de inteligencia artificial y aprendizaje profundo, pero no debemos olvidarnos de que su enorme conteo de shaders y sus 72 núcleos RT la sitúan además como una solución capaz de ofrecer un rendimiento enorme en juegos y en entornos profesionales relacionados con el diseño, el renderizado y la creación de contenidos. Sí, también vale para jugar en 4K con total fluidez.

NVIDIA TITAN RTX: una solución todoterreno

Así es como podemos definir a esta nueva tarjeta gráfica. Su combinación de shaders y rasterizado tradicional, renderizado mediante trazado de rayos y su alto conteo de núcleos ténsor la convierte en una solución muy versátil, capaz de dar lo mejor de sí tanto en entornos profesionales como en juegos.

Si comparamos con la generación anterior, la GTX TITAN V, nos encontramos con un aumento notable de la potencia bruta. En FP32 la NVIDIA TITAN RTX alcanza los 16,2 TFLOPs, una mejora clara frente a los 15 TFLOPs de la GTX TITAN V. En aprendizaje profundo también tenemos una diferencia evidente, ya que la NVIDIA TITAN RTX alcanza los 130 TFLOPs (110 TFLOPs en la GTX TITAN V).

En cuanto a rendimiento gráfico comparada con la RTX 2080 TI podemos esperar una mejora aproximada del 10%. No es mucho, pero debemos tener en cuenta que la NVIDIA TITAN RTX no es una tarjeta gráfica dirigida en exclusiva para jugadores, y ello se deja notar tanto en todos los aspectos, incluido el precio, ya que cuesta el doble que una RTX 2080 TI.

Por lo demás la NVIDIA TITAN RTX mantiene el diseño y la calidad de construcción que vimos en la RTX 2080 TI, aunque presenta una terminación dorada que ya vimos en su momento en la GTX TITAN V, y que permite a NVIDIA diferenciar a simple vista sus principales gamas.

Sus especificaciones son casi idénticas a la Quadro RTX 6000 , una tarjeta gráfica orientada al sector profesional que cuesta más de 6.600 euros. Sin embargo, no cuenta con el mismo nivel de soporte a nivel de drivers, si sigue la base de la generación anterior su memoria no incluiría tecnología ECC (corrección de errores), lo que significa que no es viable para cargas de trabajo que hagan un uso muy intensivo de la memoria y requieran de una precisión absoluta, como las simulaciones científicas, por ejemplo.