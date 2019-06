Ya lo adelantamos en su momento y al final la filtración ha resultado ser cierta, el Amazon Prime Day 2019 tendrá lugar el día 15 de julio, y se extenderá durante todo el 16 de julio. Esto quiere decir que tendrá una duración total de dos días. Sí, será el Prime Day más largo de la historia, ya que durará 48 horas (el de 2018 duró 36 horas).

Durante esos dos días podremos disfrutar de una gran cantidad de ofertas divididas por categorías y con modalidades diferentes. La compañía que dirige Jeff Bezos ha confirmado que mantendrán el enfoque habitual que hemos visto en años anteriores, lo que significa que veremos tanto ofertas tradicionales que estarán disponibles durante todo el evento como ofertas flash, que tendrán una duración más corta y estarán limitadas a una cantidad determinada de unidades.

Para poder aprovechar al máximo esas ofertas flash tendremos que estar muy pendientes y ser de los primeros en reservar. Sé por experiencia propia que puede llegar a ser complicado, ya que los mejores precios se consiguen a través de este tipo de ofertas, y por ello suelen agotarse a los pocos minutos de estar disponibles. Si te gustan los retos y quieres demostrar que eres «el más rápido del oeste» pasarás un buen rato cazándolas.

Amazon Prime Day 2019: más de un millón de productos en oferta

En total se estima que Amazon pondrá en oferta más de un millón de productos durante el Prime Day 2019. Ya hemos dicho que estas ofertas estarán divididas en dos grandes grupos, y que para hacernos con las ofertas flash tendremos que ser muy rápidos.

Si has llegado tarde a una oferta no te preocupes, puede que te aparezca la opción de apuntarte a una lista de espera. Esto quiere decir que si alguien cancela su compra quedarán unidades libres, y puede que al final logres hacerte con una. No es seguro, pero funciona, de hecho recuerdo perfectamente que en el Prime Day de 2018 conseguí hacerme con dos ofertas que creía perdidas gracias a la lista de espera.

Si no tienes claro qué es lo que necesitas te recomiendo que aproveches estos días que faltan hasta que arranque el evento para hacerte una lista y tener un guión de compras. Sé que al final es probable que veamos cosas que no necesitamos realmente y que acabemos picando atraídos por el precio, pero si tenemos esa base jugaremos con ventaja ya que sabremos en qué categorías debemos buscar lo que realmente necesitamos.

¿No tienes Amazon Prime? Pruébalo gratis

Si no tienes una suscripción activa a Amazon Prime y quieres tener la oportunidad de disfrutar del Prime Day 2019 no te preocupes, puedes aprovechar el periodo de prueba de 30 días para nuevos clientes que está disponible a través de este enlace.

Como en años anteriores durante los días 15 y 16 de julio en MuyComputer haremos un seguimiento completo de las mejores ofertas disponibles, así que estad atentos para no perderos ninguna de ellas.

Os recuerdo que el Amazon Prime Day 2019 arrancará el día 15 de julio a las 00:00 y terminará el 16 de julio a media noche (dos días completos de duración, como dijimos).