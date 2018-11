La firma Corsair ha actualizado su catálogo de periféricos con dos importantes novedades: el Dark Core RGB SE y la MM1000. El primero es un ratón para gaming que como su propio nombre indica cuenta con un sistema de iluminación LED RGB, y la segunda es una alfombrilla que sin duda podemos considerar como un complemento perfecto.

Hemos tenido la oportunidad de probar ambos durante varias semanas y en este artículo os vamos a contar nuestras impresiones haciendo una valoración conjunta de ambos, aunque también os dejaremos una serie de valoraciones individualizadas para que tengáis claro qué ofrecen en caso de que decidáis comprarlos por separado.

Antes de meternos de lleno en el análisis queremos dar las gracias a Corsair España por enviarnos una muestra del ratón Dark Core RGB SE y la alfombrilla MM1000. Sin más preámbulos empezamos, poneos cómodos.

Corsair Dark Core RGB SE: vistazo previo

Empezamos con el Corsair Dark Core RGB. Estamos ante un ratón que podemos utilizar tanto de forma cableada como inalámbrica, y que además funciona tanto en la banda de 2,4 GHz como mediante conexión Bluetooth, lo que lo convierte en un modelo muy versátil.

Por lo que respecta a su calidad de acabados nos encontramos con una terminación que combina plástico con partes gomosas para facilitar un agarre casi perfecto. El cable de conexión está trenzado y es muy fácil de quitar y de poner, el adaptador de conexión inalámbrica es muy compacto y además en la caja viene una pieza que podemos montar en el lateral del ratón (parte derecha) para conseguir una mayor superficie de apoyo.

La instalación del Corsair Dark Core RGB SE es muy sencilla y no presenta complicación alguna, tanto si tenemos pensado recurrir al cable como a la conexión inalámbrica. El software iCue de Corsair ofrece un soporte pleno y nos permite sacarle todo el partido sin esfuerzo, aunque sobre ello hablaremos más adelante. Ahora pasamos a ver un resumen de las especificaciones clave del ratón:

Ratón gaming inalámbrico o cableado con acabados en plástico y goma de alta calidad.

Iluminación LED RGB personalizable.

Conexión en la banda de 2,4 GHz con un tiempo de respuesta de 1 ms o Bluetooth 4.2+ LE con un tiempo de respuesta de 7,5 ms.

o Bluetooth 4.2+ LE con un tiempo de respuesta de Sensor óptico PixArt PWM3367.

Interruptores ONROM con una vida útil de hasta 50 millones de pulsaciones.

con una vida útil de hasta 50 millones de pulsaciones. Nueve botones personalizables. Memoria para guardar hasta tres perfiles.

Hasta 16.000 DPI.

Batería integrada con recarga inalámbrica Qi . No tiene efecto memoria.

. No tiene efecto memoria. Hasta 16 horas de autonomía con iluminación LED RGB activada, 24 horas sin iluminación LED RGB.

Polling Rate (USB): 1.000 Hz.

Cable USB trenzado de 1,8 metros.

Peso: 128 gramos. Es un ratón de tamaño medio-grande.

Compatible con iCue.

Corsair MM1000: un vistazo previo

Pasamos ahora a hablar de la alfombrilla Corsair MM1000, un producto muy interesante que se perfila como un complemento fundamental para el Dark Core RGB SE. Es un modelo duro y de gran tamaño que cuenta con recarga inalámbrica Qi, presenta una superficie con un ligero tacto rugoso y una base de goma que la fija perfectamente al escritorio.

Su superficie no solo permite un deslizamiento perfecto del Dark Core RGB SE, sino que además es muy fácil de limpiar, algo que sin duda se agradece, sobre todo cuando llega la temporada veraniega. En la parte de la derecha cuenta con tres círculos concéntricos que indican la ubicación de la zona de recarga inalámbrica Qi. Basta con poner un dispositivo compatible con dicha tecnología sobre esa zona para que empiece el proceso de recarga de la batería.

Como habréis podido imaginar esto quiere decir que podemos cargar el smartphone y también el ratón Dark Core RGB SE. Esto añade un importante plus de comodidad, ya que al terminar de usar el PC podemos dejar el ratón encima de esa zona de recarga y cuando volvamos a utilizarlo estará cargado.

La alfombrilla cuenta con un puerto USB integrado donde podemos conectar por ejemplo el adaptador inalámbrico del Dark Core RGB SE para tenerlo lo más cerca posible. Se conecta al PC a través de dos puertos USB que salen de un cable trenzado.

Si no tenéis dispositivos compatibles con la tecnología de recarga inalámbrica no os preocupéis, ya que la alfombrilla Corsair MM1000 viene con un accesorio que podemos conectar al smartphone para utilizar dicha tecnología. Sé lo que estás pensando, ¿y si tengo un iPhone? Pues no pasa nada, porque dicho complemento viene con adaptadores para conector Lightning, así que podrás aprovecharlo sin problema.

Os dejamos a continuación las características clave de esta alfombrilla:

Base de goma y superficie dura y texturizada para un óptimo deslizamiento.

Tecnología de recarga inalámbrica Qi integrada a 7 vatios ( 3,5 vatios utilizando el accesorio incluido).

( utilizando el accesorio incluido). Medidas: 260 mm x 350 mm x 5 mm. Peso: 850 gramos.

Cable trenzado de 1,8 metros con doble conector USB, conector USB integrado.

Indicador luminoso que informa del estado de la carga del dispositivo.

Incluye adaptadores para USB Type C y Lightning.

Experiencia de uso

El Dark Core SE RGB es un ratón bastante equilibrado, no resulta demasiado pesado ni tampoco demasiado ligero, y lo mismo ocurre con su tamaño. El agarre es cómodo y no he tenido ningún problemas para interactuar a la perfección con todos los botones que integra.

Como indiqué al principio el proceso de instalación y de configuración es muy sencillo. Esto es posible gracias al software iCue de Corsair, una herramienta que ha mejorado de forma notable tras la última actualización y que nos permite tener a la vista todas las claves del Dark Core RGB SE, y también acceder a una gran cantidad de ajustes que incluye la calibración del ratón, la creación de macros y la personalización de las diferentes zonas de iluminación LED RGB. En caso de que queráis maximizar la batería podéis suprimir dicha iluminación y volver a activarla en cualquier momento.

He utilizado el Dark Core RGB SE durante semanas y lo he probado tanto en modo cableado como en modo inalámbrico, y en ambos casos la experiencia de uso ha sido perfecta. La latencia trabajando en la banda de 2,4 GHz es de apenas 1 ms, lo que se traduce en una fluidez total y en la inexistencia de retrasos.

En mi día a día destaco la comodidad de uso en general y la precisión que ofrece, algo que sin duda agradezco ya que paso muchas horas al PC y trabajo con imágenes que en algunos casos ajusto manualmente con el ratón.

Por lo que respecta a juegos lo he probado en Destiny 2, League of Legends, DOOM 2016 y Diablo III y ha cumplido con mis expectativas, ya que no solo ha ofrecido un tiempo de respuesta y una precisión sobresaliente, sino que además el agarre y el deslizamiento ha rayado a un gran nivel. En estos juegos la calidad del ratón puede marcar una gran diferencia, y el Dark Core RGB SE se ha abierto paso “al Olimpo” por méritos propios.

En cuanto a la autonomía no he tenido ningún tipo de problema. Utilizaba el ratón de forma intensiva durante todo el día y lo dejaba cargando por la noche para tenerlo totalmente recargado al día siguiente, así que la experiencia de uso no ofrece fisura alguna.

Para completar las pruebas y ver qué pasaba si alguna noche se nos olvida dejarlo cargando decidí dejarlo apartado e intentar utilizarlo a la mañana siguiente. El indicador de batería estaba en nivel bajo, pero me permitía seguir utilizándolo sin problemas. También podemos aprovechar los ratos muertos para ir cargando el ratón (utilizarlo y dejarlo cargando de forma continuada sin problema, ya que la batería no tiene efecto memoria). Los tiempos de recarga son bastante rápidos, así que en caso de que se os agote la batería o nos preocupéis, ya que varios minutos de carga pueden dar para algunas horas de uso.

La alfombrilla Corsair MM1000 me ha acompañado durante todas esas semanas y debo decir que ha jugado un papel muy importante en la experiencia de uso. El deslizamiento que consigue es excelente, se limpia de una pasada con un paño de microfibra y nos permite recargar el ratón sin esfuerzo. Un complemento indispensable para maximizar todo el potencial del Dark Core RGB SE.

Notas finales

El Corsair Dark Core RGB SE es un ratón atractivo, bien diseñado, muy cómodo y con una calidad de construcción de primer nivel. La experiencia de uso que ofrece es sobresaliente, su autonomía puede cubrir sin problemas las necesidades de cualquier usuario y la instalación y configuración es muy sencilla. Un ejemplo de trabajo bien hecho, sin duda.

La alfombrilla Corsair MM1000 es como dijimos un complemento excelente de dicho ratón. No es imprescindible, pero sí altamente recomendable, ya que su alta calidad de construcción y su superficie texturizada dura nos ayuda a lograr un deslizamiento perfecto y a simplificar los mantenimientos (limpiezas). La recarga inalámbrica Qi representa un valor añadido que se deja notar a diario, ya que nos permite recargar el ratón cómodamente.

Ambos se venden por separado con un precio de 99,99 euros el ratón Dark Core RGB SE y 89,99 euros la alfombrilla MM1000. Son precios altos, pero razonables teniendo en cuenta las prestaciones de ambos productos y el valor que presentan, sobre todo cuando trabajan juntos.