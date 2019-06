El anuncio de las GeForce RTX serie 20 Super se esperaba para finales del mes de junio, pero al final NVIDIA ha optado por pulsar el botón de pausa y posponer su presentación al 2 de julio, es decir, al martes de la semana que viene.

Es un movimiento que puede sonar un poco extraño, al fin y al cabo para qué querría NVIDIA retrasar el anuncio GeForce RTX serie 20 Super, ¿verdad? Pues tiene una explicación muy sencilla, para restar protagonismo a las Radeon RX 5700 y Radeon RX 5700 XT de AMD que, casualidades de la vida, llegarán al mercado durante la primera semana del mes de julio.

Debemos tener en cuenta que estamos hablando de un anuncio y no de un lanzamiento, lo que significa que las primeras pruebas de rendimiento de las GeForce RTX serie 20 Super empezarán a aparecer a partir del 2 de julio, pero todavía no estarán disponibles en el canal. Según la fuente de la noticia no habrá disponibilidad general hasta el 9 de julio, fecha que coincide, además, con el vencimiento del NDA aplicado a las GeForce RTX serie 20 Super con diseños personalizados.

En efecto, esto quiere decir que las primeras informaciones y los primeros análisis estarán limitados a los modelos Founders Edition. No es la primera vez que NVIDIA prioriza los diseños de referencia, así que no debería sorprendernos.

Tres modelos en el anuncio de las GeForce RTX serie 20 Super

Como ya hemos visto anteriormente NVIDIA tiene previsto llevar a cabo una renovación completa de sus tarjetas gráficas GeForce RTX serie 20, pero no se realizará de golpe, sino de forma escalonada.

En el evento de presentación previsto para el día 2 de julio anunciarán las RTX 2060 Super, RTX 2070 Super y RTX 2080 Super, tres modelos con los que cubrirán, respectivamente, la gama media-alta y la gama alta. El anuncio de la RTX 2080 Ti Super podría demorarse hasta finales de año, y no sería extraño que su lanzamiento se produjera a principios de 2020, ya que al fin y al cabo estará concebida para competir con Navi 20, la GPU tope de gama de próxima generación de AMD.

Las primeras en llegar serán las RTX 2060 Super y RTX 2070 Super, ya que estarán disponibles de forma general a partir del 9 de julio, mientras que las RTX 2080 no tendrán disponibilidad real hasta finales de dicho mes (se habla del día 23, pero no hay nada confirmado).

¿Y qué hay del precio? Ya os dimos los precios estimados de las RTX serie 20 Super hace unos días, y siento deciros que, para bien o para mal, no se han producido cambios, al menos de momento.