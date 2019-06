Hemos hablado mucho sobre la potencia de la GPU de PS5. Sabemos que estará basada en la generación Navi de AMD, aunque no tenemos claro si se tratará de un modelo híbrido (GCN y RDNA) o si por el contrario estará basado de forma íntegra en la arquitectura RDNA.

Con todo, y dado que Sony ha confirmado que apuesta por la retrocompatibilidad con los juegos de PS4 en principio tiene más sentido pensar en la GPU de PS5 como una variante híbrida, es decir, como una versión de la Radeon RX 5700 que, obviamente, vendría recortada a nivel de frecuencias por cuestiones de temperatura y frecuencia.

También os habíamos comentado que su rendimiento iba a ser similar al de una Radeon RX Vega 64-GTX 1080, y según una nueva filtración parece que no íbamos desencaminados. En teoría la GPU de PS5 alcanza una puntuación aproximada de 20.000 puntos en 3DMark Fire Strike, una prueba exigente en la que PS4 apenas llega a los 5.000 puntos, y en la que una GTX 1080 puede superar sin problemas los 22.000 puntos.

La conclusión que podemos sacar es que la GPU de PS5 va a suponer un gran salto frente a PS4, pero no tanto comparada con PS4 Pro y, evidentemente, no estará al nivel de un PC actual de gama alta, sino más bien al de uno de gama media.

Obvia decir que la optimización obrará milagros, ya lo hemos visto en la generación actual con títulos como Horizon Zero Dawn y God of War, entre otros, y PS5 no va a ser la excepción. Con todo, debo decir que me preocupa el hecho de que estamos ante un lanzamiento que en general va a ser similar al que vivió PS4, es decir, llegará como una consola equivalente a un PC de gama media y tendrá la misma potencia gráfica que una tarjeta lanzada en 2016.

Sí, el procesador Zen 2, la memoria unificada GDDR6 y el SSD marcarán una diferencia importante frente a la generación actual, pero mucho me temo que le desarrollo de juegos que aprovechen el potencial real del PC seguirá «a ralentí». Puede que el trazado de rayos ayude, pero viendo lo exigente que resulta incluso con hardware dedicado no lo tengo nada claro. Os recuerdo que PS5 llegará a finales de 2020.