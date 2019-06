Lista de nominados a los Game Critics Awards del E3 2019

No hay duda de que el E3 de 2019 ha sido uno de los más interesantes de toda la historia, incluso a pesar de la ausencia de gigantes como Sony. Esto ha sido posible gracias a la presencia de juegazos del calibre de Gears of War 5, DOOM Eternal y Final Fantasy VII Remake, tres títulos que, como cabía esperar, han sido incluidos en la lista de los nominados a los Game Critics Awards de este año.

Los juegos han sido las grandes estrellas del E3 de 2019, pero dicho evento también sirvió de escenario para el anuncio de Xbox Scarlett, la consola de nueva generación de Microsoft que competirá con PS5 y que llegará, en principio, a finales de 2020. Nintendo fue otro de los gigantes que participó a su manera con un nuevo Nintendo Direct, que nos permitió confirmar uno de los desarrollos más importantes dentro de sus franquicias exclusivas, la segunda entrega de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Habían muchas novedades importantes entre las que elegir, los 64 jueces que forman la base de los Game Critics Awards no lo han tenido fácil, pero tras mucho reflexionar por fin han publicado las listas completas de los nominados en cada categoría. Estos han sido los elegidos.

Game Critics Awards: mejor juego

Borderlands 3.

DOOM Eternal.

Final Fantasy VII Remake.

Star Wars Jedi: Fallen Order.

The Outer Worlds.

Watch Dogs: Legion.

Game Critics Awards: juego más original

12 Minutes.

Bleeding Edge.

Control.

John Wick Hex.

The Outer Worlds.

Game Critics Awards: mejor juego para consolas

Final Fantasy VII Remake.

Luigi’s Mansion 3.

Star Wars Jedi: Fallen Order.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening.

Watch Dogs: Legion.

Game Critics Awards: mejor juego de PC

Borderlands 3.

Control.

DOOM Eternal.

The Outer Worlds.

Wolfenstein: Youngblood.

Game Critics Awards: mejor juego de realidad virtual

Asgard’s Wrath.

Lone Echo II.

Minecraft Earth.

Phantom: Covert Ops.

Sniper Elite VR.

Mejor hardware o periférico

SEGA Mega Drive Mini.

Smach Z.

Xbox Elite Wireless Controller Series 2.

Game Critics Awards: mejor juego de acción

Borderlands 3.

Call of Duty: Modern Warfare.

DOOM Eternal.

Gears of War 5.

Wolfenstein: Youngblood.

Game Critics Awards: mejor juego de acción y aventura

Control.

Luigi’s Mansion 3.

Star Wars Jedi: Fallen Order.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening.

Watch Dogs: Legion.

Mejor juego de rol

Dragon Ball Z: Kakarot.

Final Fantasy VII Remake.

Monster Hunter World – Iceborne.

Pokémon Espada y Escudo.

The Outer Worlds.

Mejor juego de carreras

Crash Team Racing Nitro-Fueled.

F1 2019.

Forza Horizon 4: LEGO Speed Champions.

GRID.

Mejor juego de deportes

eFootball PES 2020.

Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Madden NFL 20.

Roller Champions.

Mejor juego de estrategia

Age of Empires II: Definitive Edition.

Desperados III.

Fire Emblem: Three Houses.

John Wick Hex.

Phoenix Point.

Mejor juego familiar-social

Fall Guys.

Luigi’s Mansion 3.

Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Minecraft Dungeons.

Pokémon Espada y Escudo .

Mejor multijugador online

Bleeding Edge.

Call of Duty Modern Warfare.

Gears of War 5.

Ghost Recon Breakpoint.

Wolfenstein: Youngblood.

Mejor juego indie

12 Minutes.

Carrion.

Fall Guys.

John Wick Hex.

Sayonara Wild Hearts.

Mejor juego en activo (como servicio)

Destiny 2.

Final Fantasy XIV.

Fortnite.

Monster Hunter: World.

The Division 2.

Sé lo que estáis pensando, ¿y qué pasa con otros como Cyberpunk 2077? Pues muy sencillo, solo podían ser candidatos a la nominación de los Game Critics Awards aquellos juegos a los que se podía jugar durante al menos cinco minutos, y el título de CD Projekt RED no cumplió ese requisito.

Terminamos con la lista de plataformas con más nominaciones. Como vemos el gran vencedor es el PC, una victoria que ha sido posible gracias a la importante pérdida de nominaciones que ha sufrido PS4, que ha recibido 15 nominaciones menos que en 2018.