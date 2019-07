Con el lanzamiento del iPhone X apple introdujo cambios muy importantes, tanto a nivel de diseño como de prestaciones. Dicho terminal eliminó tanto el botón de inicio como el lector de huellas dactilares, que fue sustituido por FaceID como sistema de autenticación biométrica, y dio el salto, además, a un formato todo pantalla con una muesca en la parte superior, donde iban situados tanto la cámara frontal como los sensores y el altavoz de llamada.

Fue un cambio radical, pero también un movimiento que representaba un riesgo claro y que Apple no quiso asumir a lo loco. La compañía de la manzana mordida tenía claro que, tras tantos años estancada en el diseño base del iPhone 6, tenía que mover ficha, pero lo hizo con un seguro que le permitiría aguantar el tirón si ese nuevo diseño no tenía una buena acogida: los iPhone 8 y 8 Plus, dos terminales que mantuvieron un acabado clásico y que tienen, como principal novedad a nivel estético el salto a un acabado en metal y cristal.

No podemos culpar a Apple por este movimiento, ya sabemos la dependencia que tienen sus ingresos del iPhone y el peso que tiene el diseño en sus productos. Haber apostado por una transición completa de toda su línea smartphone al diseño del iPhone X habría sido un riesgo importante e innecesario.

Con la generación de 2018 la compañía que dirige Tim Cook consolidó el diseño y el formato todo pantalla, y también confirmó que FaceID había llegado para quedarse, ya que dicho sistema de autenticación biométrica fue mantenido incluso en el modelo «económico» de dicha generación, el iPhone Xr, un movimiento que, esperamos, se repita en los modelos de 2019, una generación que según las últimas informaciones no traerá cambios importantes a nivel de diseño.

Viendo el camino que ha recorrido Apple, y lo que le ha costado llegar a la posición en la que se encuentra ahora mismo, resulta extraño pensar en la posibilidad de que decidan dar un paso atrás para lanzar un iPhone sin FaceID y con lector de huellas en la pantalla, pero según varias fuentes esa decisión está justificada por un motivo de peso: mejorar cuota en el mercado chino.

En efecto, esto quiere decir que, en principio, ese nuevo smartphone que prepara Apple con pantalla OLED y lector de huellas integrado en la pantalla sería exclusivo para el mercado chino, y buscaría ofrecer un buen equilibrio en relación precio-prestaciones, algo fundamental si la compañía de Tim Cook quiere competir de verdad con los grandes del sector en dicho país, donde es posible encontrar terminales de gama alta que cuestan hasta tres veces menos que un iPhone de última generación.

Por lo que he podido ver este modelo podría tener mucho en común con el iPhone 8s del que os hablamos hace algunos meses, con la particularidad de que vendría sin FaceID para reducir costes. Es importante que aunque dicho terminal inicie su aventura en el mercado como una exclusiva para China nada impide a Apple lanzarlo posteriormente en otros mercados. Todo dependerá, probablemente, del éxito que acabe teniendo.