El precio del iPhone 11 se mantiene como una de las preguntas más importantes dentro del sector smartphone. Es perfectamente comprensible, ya que hablamos del próximo terminal tope de gama de Apple, un dispositivo que genera mucho interés entre usuarios y medios especializados, que ha sido objeto de numerosos rumores y filtraciones, y que según las últimas informaciones será una evolución menor y poco interesante de la generación actual.

Esto se explica a través de dos grandes claves. La primera es que Apple no introducirá, en teoría, cambios importantes a nivel de diseño en el iPhone 11, lo que significa que las diferencias entre este y el iPhone Xs serán mínimas, tanto que se reducirán a pequeños detalles como la integración de la cámara trasera, que vendrá montada sobre un espacio cuadrado.

La segunda clave la tenemos en el hardware. Apple no va a lanzar un iPhone 5G este año, y tampoco esperamos una evolución muy marcada a nivel de CPU, GPU y RAM en el iPhone 11, lo que significa que las únicas novedades significativas vendrán dadas por la configuración de las cámaras (se comenta un posible salto a una configuración de triple cámara trasera), por el aumento de la capacidad mínima de almacenamiento, que subirá de los 64 GB a los 128 GB, y por la posible utilización de un conector USB Type-C.

A nivel de calidad de construcción y de acabados se producirá una continuidad clara, de manera que todos los modelos que formarán la serie iPhone 11 estarán terminados en metal y cristal.

Tres modelos distintos para llegar a más usuarios

El iPhone 11 tendrá un total de tres versiones claramente diferenciadas. Apple mantendrá el enfoque que vimos con la generación actual, que está formada por el iPhone Xr, un modelo que se perfila como una opción más «asequible» al quedar por debajo de los 860 euros; el iPhone Xs, que se coloca como tope de gama estándar con un precio de 1.159 euros; y el iPhone Xs Max, que se dirige a los que prefieren un smartphone de gran tamaño y están dispuestos a pagar 1.259 euros.

Al ofrecer varias versiones el iPhone 11 la compañía de la manzana tiene la posibilidad cubrir varios rangos de precio y de llegar, como dijimos, a un mayor número de usuarios. Si extrapolamos esa idea a la próxima generación podemos esperar un iPhone 11 Xr, un iPhone 11 y un iPhone 11 Plus.

Las diferencias que presentarán esos tres modelos se centrarán, principalmente, en el tipo de pantalla utilizada, la cantidad de memoria y la configuración de cámara. Así, el iPhone 11 Xr debería contar con 4 GB de RAM, un panel IPS, doble cámara trasera y una única cámara frontal, mientras que los iPhone 11 y iPhone 11 Plus elevarán la RAM a 6 GB, utilizarán paneles OLED, contarán con tres cámaras traseras y se rumorea que vendrán con dos cámaras frontales. Los tres utilizarán un SoC Apple A13.

Precio del iPhone 11 y fecha de lanzamiento

Dado que Apple no va a introducir cambios importantes en su nueva generación de smartphones, y que los modelos actuales ya han roto la barrera de los 1.000 euros, no esperamos un aumento significativo del precio de los nuevos modelos, de hecho podría acabar siendo contraproducente, ya que los consumidores han demostrado que no están dispuestos a seguir aceptando esa tendencia encarecer hasta en 100 euros el coste de cada nueva generación.

A esto debemos unir la tendencia a la baja que presentan las ventas del producto estrella de Apple, una realidad que, en conjunto, nos lleva a pensar que el precio del iPhone 11 en sus tres versiones debería ser prácticamente idéntico al que tiene la generación actual, es decir, 859 euros el iPhone 11 Xr, 1.159 euros el iPhone 11 y 1.259 euros el iPhone 11 Plus. Puede que se produzcan pequeñas subidas, pero no creo que acaben superando los 899 euros, 1.199 euros y 1.299 euros.

Son precios altos, de eso no hay duda, pero como ya hemos dicho en ocasiones anteriores el mercado ofrece muchas alternativas a día de hoy, así que no es necesario ir a por lo último ni a por lo más caro.

Ahora que tenemos claro el posible precio del iPhone 11 en todas sus versiones solo nos queda hablar de su fecha de lanzamiento. El evento de presentación se espera para el 10 o el 11 de septiembre de este año, así que su llegada al mercado debería producirse a mediados de octubre. Os recordamos que también en septiembre se liberará la versión definitiva de iOS 13.