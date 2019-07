The Coalition ha confirmado que la fase de pruebas técnicas de Gears of War 5 para PC empezarán el próximo 17 de julio, y también ha aprovechado para anunciar los requisitos mínimos y recomendados.

Si comparamos con los requisitos de Gears of War 4 vemos un claro aumento, sobre todo a nivel de GPU. Esto no quiere decir que no vayas a poder mover Gears of War 5 si quedas un poco por debajo, pero sí que probablemente tendrás que reducir la calidad gráfica para conseguir una buena experiencia.

Por otro lado nada más ver la imagen que ha compartido The Coalition sorprende ver dos errores que hay en las equivalencias de tarjetas gráficas, más que nada por la «gravedad» de los mismos. Para que no tengáis dudas los vamos a analizar uno a uno y os daremos las equivalencias correctas. Sin más, empezamos.

Requisitos mínimos:

Windows 10 con la actualización May Update 2019.

AMD FX serie 6000 o Core i3 serie 6000.

6 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica Radeon R9 280-RX560 o GTX 760-1050 con 2 GB de memoria.

15 GB de espacio libre (para la prueba técnica, el juego final ocupará más de 100 GB).

En este caso las equivalencias son bastante acertadas, no hay discrepancias importantes que merezca la pena destacar.

Requisitos recomendados:

Windows 10 con la actualización May Update 2019.

AMD Ryzen 3 o Core i5 serie 6000.

8 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica Radeon RX 570-RX 5700 o GTX 970-1660 Ti con 4 GB de memoria.

15 GB de espacio libre (para la prueba técnica, el juego final ocupará más de 100 GB).

Tenemos dos errores graves. En primer lugar, la RX 5700 no tiene nada que ver en rendimiento con la RX 570. Ésta última rinde más o menos al nivel de una GTX 1060 de 3 GB-GTX 970, mientras que la RX 5700 rinde más que una RTX 2060. Un error grave, como vemos.

El segundo error grave lo tenemos en la equivalencia que dan de gráficas NVIDIA. La GTX 970 rinde como una GTX 1060 de 3 GB, mientras que la GTX 1660 Ti rinde más o menos al nivel de una GTX 1070. Tampoco tienen nada que ver.

Requisitos óptimos:

Windows 10 con la actualización May Update 2019.

AMD Ryzen 7 o Core i7 serie 6000.

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica Radeon VII o RTX 2080 con 8 GB de memoria.

15 GB de espacio libre en SSD (para la prueba técnica, el juego final ocupará más de 100 GB).

Tampoco apreciamos errores en este apartado a nivel GPU, pero sí a nivel CPU, y es que los Ryzen 7 tienen 8 núcleos y 16 hilos y los Core i7 serie 600 apenas llegan a cuatro núcleos y ocho hilos. La equivalencia más aproximada sería un Ryzen 5 1500X.