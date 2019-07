Las cintas de casete fueron el formato dominante para la distribución de música junto con el vinilo en las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado, y dieron pie al nacimiento de productos tan importantes como el walkman. Sin embargo, el CD empezó a sustituirlo a toda velocidad en los años 90, pasando a ser un formato minoritario a principios de este siglo.

El hecho de que las cintas de casete sean historia los ha convertido en un objeto para la nostalgia, y aprovechando una aparente mejora de las ventas en los últimos tiempos, ha surgido de la mano de NINM Lab, empresa con sede en Hong Kong, un proyecto de Kickstarter (crowdfunding) para crear el primer reproductor de cintas de casete con Bluetooth 5.0.

Si bien Bluetooth y las cintas de casete han llegado a convivir, la primera tecnología empezó a masificarse justo cuando la segunda estaba en plena decadencia, por lo que la cantidad de productos que los combina no es muy grande. La idea es tener un reproductor centrado en la utilización de cascos/auriculares inalámbricos, aunque se incluirá un conector jack de 3,5 milímetros para aquellos que prefieran la utilización de cables por su mayor fiabilidad e inmediatez.

El reproductor, cuyo nombre es “It’s OK”, es básicamente un dispositivo portátil cuyas características son muy similares a las del clásico Walkman, hasta incluye botones físicos que permiten parar, reproducir, rebobinar tanto hacia adelante como hacia atrás y grabar (por lo que estamos ante un reproductor/grabador). Para funcionar necesita de dos pilas AA y estará disponible en colores azul, blanco y rosa al precio de 63 dólares para los que apoyen la campaña de Kickstarter y 90 dólares en la venta minorista. Se espera que las primeras unidades sean enviadas en el mes de diciembre de 2019 y los cascos, sean alámbricos o inalámbricos, se tienen que adquirir por separado.

Los casetes llegaron a ser muy populares, pero necesitaban de un complejo mantenimiento, tanto el soporte como los reproductores/grabadores, por lo que a día de hoy posiblemente muchos no funcionen correctamente. Por otro lado, las cintas magnéticas llegaron a ser usadas para mucho más que reproducción y almacenamiento de sonido, sino también de vídeo (VHS y Betamax), videojuegos (Spectrum) y hasta copias de seguridad dentro de las empresas.

Obviamente, It’s OK es un walkman aventajado que no deja de ser un producto dirigido a nostálgicos, ya que actualmente la mayoría de la gente usa el móvil para escuchar música y grabar sonido, cuando no un MP3 de pequeñas dimensiones para llevar menos peso, ofreciendo cualquiera de los dos dispositivos más calidad de sonido que una cinta de casete. Os dejamos con una galería que muestra de forma gráfica las principales características de It’s OK.

Imagen: Pixabay