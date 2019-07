Microsoft está implementando en Android un sistema de publicidad e instalación de sus apps móviles que puede ser problemático si el resto de desarrolladores sigue su pasos, acumulando software en un sistema cada vez más inflado.

Si hay algo que los usuarios odian de manera universal es cuando un contenido que no pediste ni esperas se muestra en tu dispositivo móvil. Y más si para ello se utilizan funciones o menús propios del sistema operativo que no deberían estar destinados a ello.

Una vez que instales una app móvil de Microsoft en Android, la compañía utiliza menús del sistema operativo como «compartir» o «abrir como» para inyectar anuncios que publicitan la instalación de otras aplicaciones o servicios.

Ocurre en diferentes momentos según ha localizado Android Police. Por ejemplo, si tienes instalado el procesador de textos Word e intentas abrir un archivo PPTX, sugiere instalar PowerPoint como se muestra en la imagen de arriba. Obviamente, puedes descartarlo y usar otras aplicaciones.

Otro de los comportamientos cuestionables se reproduce cuando tienes instalada la app Your Phone Companion y pretendes usar la función de compartir imágenes. En ese caso se intenta «colar» la instalación del servicio de alojamiento de archivos OneDrive. Es razonable pensar que si instalas Word, Microsoft puede asumir que un usuario también querría Excel o PowerPoint, pero no debe ser ese el método de instalación. La publicidad de OneDrive lleva este tipo de anuncios bastante más lejos.

Aunque parezca un tema menor, vale la pena considerar qué pasaría si todos los desarrolladores usan estas tácticas de publicidad cuando crean una app para Android. Simplemente, un menú como «Compartir» que usamos constantemente estaría completamente abarrotado de peticiones para instalar aplicaciones y sería imposible de manejar.

Ya sabes que tras el fiasco de Windows Phone/Mobile, Android se ha convertido en la auténtica referencia en movilidad para Microsoft y hoy el «Windows móvil» de Microsoft es Android. Sigue haciendo caja con cada dispositivo que se vende por sus acuerdos de patentes y no ha parado de lanzar apps y servicios, sea su propio lanzador, Bing, Skype, OneDrive o el Edge móvil. Las más importantes son las versiones móviles de la suite de productividad Office. Muy bien valoradas y descargadas masivamente, sí, pero no debe ser este cuestionable sistema de anuncios usando los menús de Android la vía para promocionarlas. Las críticas se acumulan y la estrategia debería ser revisada. O Google tomar medidas porque si lo hacen todos los desarrolladores Android no podría manejarse.