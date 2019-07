Amazon está dispuesta a aprovechar la licencia de El Señor de los Anillos y, además de la serie dirigida por Bayona que ya conocíamos, ha anunciado el desarrollo de un nuevo videojuego basado en las novelas de Tolkien. Será un MMO gratuito y se lanzará para consolas y PC en una fecha todavía por determinar.

Aunque ya sabíamos algo sobre un nuevo título basado en la Tierra Media, los rumores apuntaban a un desarrollo para móviles y sin Amazon de por medio. Hace unas horas se ha confirmado que será una producción importante, financiada por Amazon Game Studios, y que contará con Leyou Technologies y Athlon Games (los creadores del excelente Warframe).

«Estamos comprometidos en ofrecer nuestros clientes juegos de la más alta calidad, tanto con nuestra propia propiedad intelectual original como en base a pilares culturales tan queridos como El Señor de los Anillos. La Tierra Media de Tolkien es uno de los mundos de ficción más ricos de la historia, y brinda a nuestro equipo de desarrolladores de MMO experimentados, el mismo estudio que desarrolla New World, una gran oportunidad para jugar y crear» ha comentado Christoph Hartmann, vicepresidente de Amazon Game Studios.



Por lo que sabemos hasta el momento, el nuevo juego no tendrá nada que ver con la serie y su argumento se situará antes de lo que vimos en la trilogía. En un mundo abierto de dimensiones gigantescas, los jugadores podrán explorar paisajes y conocer a personajes y criaturas nunca vistas hasta el momento en la saga.

En este punto, merece la pena recordar que no es la primera vez que el universo creado por Tolkien se convierte en un multijugador masivo. La apuesta de Amazon tendrá que enfrentarse a The Lord of the Rings Online, un título lanzado en 2007 y que ha recibido multitud de actualizaciones. Si bien lo se puede comparar con otros fenómenos del online, todavía cuenta con una nutrida comunidad y cientos de horas de contenido.