Windows 10 es un sistema operativo que intenta mantenerse a la vanguardia mediante la adición de características de última generación. Esta versión del sistema operativo de Microsoft se ha caracterizado por introducir muchos cambios en el ciclo del desarrollo, por lo que ahora podemos conocer las nuevas cosas que serán incluidas en el futuro a mediano plazo.

Windows 10 20H1 Build 18936, disponible en el canal Insider, incluye nuevas posibilidades de las que se pueden destacar la de iniciar sesión con una cuenta de Microsoft sin contraseña y crear eventos en el calendario desde la barra de tareas, pudiendo ahorrar esto último tiempo a aquellos que exigen la mayor inmediatez.

Para habilitar el acceso sin contraseña a una cuenta de Microsoft, el usuario tiene que dirigirse a Configuración (Settings) → Cuentas (Accounts) → opciones de Acceso (Sign-in options) → seleccionar Activar (On) en “Hacer tu dispositivo sin contraseña” (Make your device passwordless). Tras esto, el sistema operativo se apoyará en características como Windows Hello, la huella dactilar o un PIN para iniciar sesión. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta posibilidad solo está disponible de momento para un pequeño porcentaje de usuarios de Insider.

Otra característica destacada de Windows 10 20H1 Build 18936 es que la aplicación Tu Teléfono (Your Phone) puede ahora ver la disponibilidad de la función de extender la pantalla del teléfono a un Surface Laptop, Surface Laptop 2, Surface Pro 4, Surface Pro 5, Surface Pro 6, Surface Book o Surface Book 2.

Además de todo lo mencionado hasta aquí, nos encontramos correcciones para un problema que causaba fallos en la instalación de juegos mediante la aplicación de Xbox, otro fallo que podría permitir el pintar fuera de los límites del mosaico en las fotos en vivo y un problema que causaba el bloqueo del panel de emojis cuando se habilitaba el modo de alto contraste.

Si bien los métodos de autenticación biométricos se presentan como el futuro, hay muchas voces que claman contra la seguridad que realmente ofrecen. Por un lado, tenemos las muchas carencias descubiertas en los sistemas de reconocimiento facial, que pueden ser burlados de muchas formas. Segundo, la utilización de la huella dactilar deja abiertas otras muchas opciones, desde extraer la huella dactilar marcada en el propio dispositivo hasta obtenerla mediante una foto de alta calidad.