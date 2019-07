Estamos en plena fiebre del iPhone 11, pero el analista Ming Chi-Kuo se ha atrevido a mirar más allá y nos ha dejado un par de predicciones interesantes para los modelos que llegarán en 2020 y 2021.

Los que nos leéis habitualmente ya estáis al tanto de todo lo que sabemos del lanzamiento del iPhone 11, de su diseño, sus especificaciones y su precio. No esperamos cambios importantes, será casi un calco del modelo de 2018, pero vendrá con mejoras muy marcadas a nivel de hardware que acabarán afectando al precio de venta. No tenemos cifras definitivas, pero se comenta que podría ser entre 50 y 100 dólares más caro que el iPhone Xs.

El primer cambio importante a nivel de diseño lo veremos en los iPhone de 2020. Según Ming Chi-Kuo esa generación no solo será la primera en contar con conectividad 5G, sino que además reducirá de forma notable los bordes de pantalla, especialmente la muesca superior. Esto será posible, en teoría, gracias al menor tamaño de los sensores utilizados en el sistema FaceID, una pieza fundamental en los smartphones de la compañía de la manzana, ya que sin ellos no sería posible conseguir ese reconocimiento 3D avanzado que ofrecen.

Con la llegada de los modelos de 2021 se completará la transición hacia un iPhone todo pantalla. El analista no ha apuntado en una dirección concreta, pero ha comentado que esto será posible gracias a los avances en las tecnologías de integración de cámaras bajo la pantalla, así que en principio todo parece indicar que apuesta por un iPhone con cámara integrada en la pantalla para dentro de dos años.

Por último Kuo también comentó que espera nuevos diseños en las fundas oficiales de Apple y que los iPhone de 2020 vendrán con lentes 7P (siete capas de plástico).

Bien, esa es, a grandes rasgos, la previsión que ha lanzado Ming Chi-Kuo. Es interesante, ¿pero tiene sentido? Pues lo cierto es que sí. La integración de la cámara en la pantalla ya es viable, empresas como Oppo y Xiaomi lo han confirmado, aunque todavía no está lo suficientemente avanzada como para ofrecer una calidad a la altura de una configuración de cámara tradicional, así que el hecho de que Apple vaya a esperar un par de años antes de apostar por ella es una idea totalmente realista.

No convence de igual manera el tema de la reducción de los bordes de pantalla, no porque no tenga sentido (lo tiene, y mucho), sino porque es una muestra más de que Apple avanza a su ritmo y que en ocasiones lo hace para mal. Mantener durante dos generaciones una muesca superior cuando ya existen terminales que la han eliminado casi por completo es un flaco favor al usuario.