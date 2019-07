Justo ayer se hizo oficial el anuncio de Nintendo Switch Lite, una consola que ya había sido objeto de numerosas filtraciones y que al final se ha presentado en sociedad como una alternativa económica y centrada en el juego portátil.

A nivel personal me parece un buen movimiento por parte de Nintendo, ya que dicha consola no busca desplazar a la Nintendo Switch original, sino complementarla. En mi caso prefiero el modelo clásico porque me atrae mucho la idea de poder jugar en una televisión de gran tamaño, pero entiendo a la perfección el valor que ofrece el modelo Lite.

Como recordarán muchos de nuestros lectores en otras ocasiones hemos hablado también de un posible modelo «Pro», un término con el que hacíamos referencia a una versión que traería pequeñas mejoras a costa de tener un precio ligeramente superior. Tras un pequeño periodo de sequía total de informaciones hoy podemos confirmar, por fin, que la FCC (Federación de Comercio de Estados Unidos) ha dado luz verde a una versión de Nintendo Switch que traerá cambios a nivel de hardware.

En la fuente se indican dos referencias importantes, una que habla de un cambio del tipo de SoC y otra que alude a la memoria NAND Flash. Dado que no tenemos detalles concretos más allá de lo dicho tenemos dos grandes posibilidades:

Que Nintendo esté preparando esa versión «Pro» y que veamos una Nintendo Switch con un SoC Tegra X1 fabricado en un proceso de fabricación inferior funcionando a mayores frecuencias de reloj, una pantalla con resolución 1080p y mayor capacidad de almacenamiento. Dicha consola coexistiría con la versión original y la «Lite».

También cabe la posibilidad de que Nintendo opte por lanzarla como una revisión de la Nintendo Switch original, y que se limite a utilizar un SoC Tegra X1 con un proceso de fabricación mejorado pero sin aumentar frecuencias, unido a una memoria NAND Flash con un proceso de fabricación diferente (más capas o menos nm). Esta desplazaría a la original y ocuparía su posición en el mercado.

Ambas opciones tienen sentido, así que no podemos descartar ninguna de ellas. Creo que la segunda es, a priori, la que más posibilidades tiene de cumplirse, de hecho las revisiones con SoCs ligeramente mejorados y más eficientes son una constante en el mundo de las videoconsolas, pero no podemos descartar tampoco la primera.

Por lo que respecta al precio y a la fecha de presentación de esa variante mejorada todavía no tenemos información precisa, pero algunas fuentes apuntan a finales de año para aprovechar la campaña navideña.