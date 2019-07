Moonlighter y This War of Mine gratis en la Epic Games Store

En esta ocasión han sido dos los juegos que han llegado a la ya habitual oferta de juegos gratuitos de la Epic Games Store, con dos grandes obras de 11 bit Studios como son Moonlighter y This War of Mine. Si bien se trata de dos géneros muy opuestos, en la medida que encajen con vuestros gustos personales, os recomiendo fehacientemente que juguéis a los dos.

Así pues, bajo el mismo modelo que el resto de juegos que os hemos ido adelantando, podréis conseguir una copia digital completa de estos juegos de forma totalmente gratuita si la reclamáis antes del próximo día 2 de agosto.

Para ello tan solo tendremos que acceder a las fichas de ambos juegos en la web de la Epic Games Store, o pulsar en estos dos enlaces directos (Moonlighter y This War of Mine). A continuación, pulsaremos el botón en el que se indica el precio rebajado a «Gratis», e iniciar sesión en nuestra cuenta de Epic en caso de no haberlo hecho ya.

Requisitos mínimos de Moonlighter

Sistema operativo: Windows 7

Windows 7 Procesador: Intel(R) Core(TM)2 Quad 2.7 Ghz, AMD Phenom(TM)II X4 3 Ghz

Intel(R) Core(TM)2 Quad 2.7 Ghz, AMD Phenom(TM)II X4 3 Ghz Memoria: 4 GB de RAM

4 GB de RAM GPU: GeForce GTX 260, Radeon HD 5770, 1024 MB, Shader Model 3.0

GeForce GTX 260, Radeon HD 5770, 1024 MB, Shader Model 3.0 Almacenamiento: 4 GB de espacio disponible

4 GB de espacio disponible Tarjeta de sonido: DirectX compatible

Este juego de Acción-RPG de estilo Rougue-lite, nos presenta una curiosa vuelta de rosca de una historia secundaria presente en todos los juegos de rol: los mercaderes.

¿De dónde sacarán estos mercaderes siempre todas las cosas que necesitan nuestros héroes? La respuesta: de las mismas mazmorras. Moonlighter nos presenta un “doble juego” en el que controlaremos a Will, encargándonos de la gestión de su negocio por el día, y explorando las mazmorras en búsqueda de objetos para la tienda por las noches.

Requisitos mínimos de This War of Mine

Sistema operativo: Windows 7

Windows 7 Procesador: Intel Core 2 Duo 2.4, AMD Athlon X2 2.8 Ghz

Intel Core 2 Duo 2.4, AMD Athlon X2 2.8 Ghz Memoria: 2 GB de RAM

2 GB de RAM Gráficos: NVIDIA Geforce 9600 GS, AMD Radeon HD4000, Shader Model 3.0, 512 MB

NVIDIA Geforce 9600 GS, AMD Radeon HD4000, Shader Model 3.0, 512 MB DirectX: Versión 9.0c

Versión 9.0c Tarjeta de sonido: compatible con DirectX

This War of Mine es un juego de guerra desde una perspectiva contraria a la de los shooters y súper-soldados que estamos acostumbrados a ver en los Call of Duty. Y es el juego combinará acción, supervivencia y un sistema de gestión de recursos bastante complejos para mostrarnos y hacernos pasar por los tragos más amargos detrás de estas guerras.

Así pues, manejaremos a un grupo de civiles que tratan de sobrevivir en una ciudad asediada por la guerra sin comida ni medicinas suficientes, y bajo la amenaza constante de soldados y otros civiles menos amigables. Todo ello presentado bajo una perspectiva en tercera persona y unos mapas en dos dimensiones.