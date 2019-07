Nintendo Switch puede ejecutar Android con una ROM no oficial

Ya puedes ejecutar Android en Nintendo Switch gracias a una ROM publicada en XDA Developers. El hack permite usar LineageOS 15.1 desde la microSD sin tocar el sistema principal.

El bug en el bootROM encontrado en la consola de Nintendo o para ser más preciso, en el SoC Tegra de NVIDIA que motoriza la máquina, ya permitió hackearla y ejecutar software casero o de terceros no incluido en la tienda oficial y basado en código no firmado por Nintendo, lo que conocemos como homebrew.

Ejecutar Android en Nintendo Switch era otra de las posibilidades que hace tiempo se venía desarrollando aprovechando el mismo bug. Ello quiere decir que debe ser aplicable a todas las consolas vendidas antes del verano de 2018 cuando Nintendo aplicó una revisión.

El sistema empleado es LineageOS 15.1 (el proyecto de código abierto sucesor de CyanogenMod) basado en Android 8.1 y ofrece casi todo lo que podrías esperar si lo instalases en un smartphone. Ofrece las funciones básicas de Android; soporte para servicios de Google y acceso a las miles de apps y juegos de Play Store.

También soporta aplicaciones nativas de la NVIDIA Shield, incluyendo el uso de GeForce Now si formas parte de ese servicio de suscripción. Los Joycons y el controlador Nintendo Pro funcionan sin problemas al igual que el teclado y el mouse cuando se acoplan, porque la consola funciona en ambos modos.

El desarrollo tiene algunos fallos conocidos. La autonomía se reduce sobre la ya escasa que ofrece la consola; la rotación automática no funciona; la pantalla se apaga insertada en el dock; no se muestra la carga de batería aunque la misma funciona o a veces la pantalla táctil ofrece demasiado sensibilidad.

Port espectacular en todo caso porque funciona lo principal y además, la instalación se realiza sobre una tarjeta microSD y no toca el sistema operativo principal interno de la consola. Como siempre que hablamos de estos ‘hacks’, conviene recordar que se trata de un port no oficial, ya que Nintendo no soporta de ninguna manera este tipo de instalaciones y no las permite según los términos de uso de la consola.

Si te apetece probarlo y bajo tu responsabilidad, en este artículo de XDA tienes las descargas de las imágenes necesarias e instrucciones de instalación detalladas, muy similares a la de cualquier ROM para móviles incluyendo la fantástica consola de recuperación TWRP.