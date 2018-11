Vuelven a hackear Nintendo Switch tras la actualización del firmware

Nintendo publicó a comienzos de semana una nueva actualización del firmware para la Nintendo Switch, versión 6.2.0. Aunque el registro de cambios oficial para la actualización simplemente destacó “cambios en la estabilidad del sistema para mejorar la experiencia del usuario”, pronto se comprobó que el verdadero objetivo era tapar los exploits creados para hackear la consola.

Además de mitigar el bug que ha permitido hackear Nintendo Switch, la compañía puso fin a la práctica de la “descarga de CDN”, un método utilizado para identificación de juegos en la Nintendo eShop, porque desde el lunes que se lanzó la actualización el acceso a la plataforma requería actualizar el sistema a la versión 6.2.0.

Muchos esperaban ver cuánto tiempo tardarían los especialistas en romper la nueva actualización en el juego del gato y el ratón que llevan practicando los últimos meses. Dada la naturaleza del parche, reconstruyendo el proceso de arranque seguro, parecía que el desarrollo tardaría bastante tiempo. Pero no. Ha tardado apenas cinco días según anuncian en Twitter.

6.2.0 cracked

Here are some SHA256 hashes in celebration 🙂

PK11: 7D58F68E73784DCF8453B6BB67E78CC7D88004612DDD35DBEC91C385E3AF9413

Master key: 9497E6779F5D840F2BBA1DE4E95BA1D6F21EFC94717D5AE5CA37D7EC5BD37A19

— motezazer (@elmirorac) 23 de noviembre de 2018