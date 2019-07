La reinstalación de Windows 10 también podrá hacerse desde la nube en próximas versiones del sistema, según los datos avistados en las versiones de prueba Insider.

Windows 10 (y otros Windows) ya incluye una opción de restauración integrada, que complementa una función de gran ayuda para resolver problemas en el sistema operativo ante un error grave del sistema, virus, instalación de drivers o de alguna aplicación que no funciona correctamente y que en ocasiones desestabiliza el sistema operativo o que simplemente no permite su arranque.

Los puntos de restauración en Windows se crean y gestionan con la herramienta de recuperación del sistema System Restore. La utilidad guarda los archivos y configuración principal del sistema operativo, ajustes, controladores, claves del registro o programas instalados y en caso de errores, permite revertir los cambios realizados y volver a un estado anterior donde el sistema funcionaba correctamente. Esta opción guarda datos localmente y los restaura desde ahí. El problema llega si se corrompe la imagen guardada ante un fallo crítico, por ejemplo de la unidad de almacenamiento.

La nueva función de reinstalación desde la nube es interesante y novedosa en Windows, aunque no en otras plataformas. Apple tiene algo similar desde hace tiempo. Si un Mac se daña por completo o simplemente se eliminan las particiones del disco, la solución integrada por Apple se conectará a Internet, descargará la versión de macOS que venía con el ordenador personal y te guiará por el proceso de instalación.

Por ahí va Microsoft. Presumiblemente (porque todavía no es oficial) al usar la opción de la nube, Windows 10 descargará e instalará desde Internet la última versión de producción estable del sistema operativo. Una buena manera de realizar una instalación limpia, aunque creemos que no será tan potente como la opción de restauración del sistema que permite guardar archivos, aplicaciones instaladas y configuración del sistema.

18950 bootux :

How would you like to reinstall Windows?

> Cloud download : Download Windows

> Reset locally : Reinstall my existing Windows operating system

— WalkingCat (@h0x0d) July 29, 2019