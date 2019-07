Chuwi LapBook Plus, análisis: un portátil barato con pantalla 4K

El LapBook Plus es un equipo con el que Chuwi ha redefinido el concepto de portátil barato. La compañía china ha apostado por cuidar la calidad de construcción y el diseño, algo que se deja notar a simple vista y que se confirma desde que empezamos a utilizarlo, pero sin duda lo más llamativo de este equipo es su pantalla 4K.

Sí, es posible montar una pantalla con resolución 4K y hacer que ésta sea, además, de alta calidad sin que el precio se dispare. ¿Te preguntas cómo? Pues haciendo sacrificios en otros frentes, aunque sobre esto hablaremos más adelante, ya que es un tema de hardware sobre el que es imprescindible profundizar.

Antes de empezar quiero agradecer a Chuwi que nos haya cedido una muestra del LapBook Plus para su análisis. Sin más empezamos, poneos cómodos que tenemos muchas cosas que contaros.

Chuwi LapBook Plus: primer vistazo

Como hemos anticipado estamos ante un portátil barato, un concepto que debemos definir, ya que no encaja con la clásica idea de ordenador chino de baja calidad con un precio de 200 euros. No, el Chuwi LapBook Plus se desmarca totalmente de esa idea, aunque mantiene el típico y sobrio embalaje en caja de cartón sin excesos y sin detalles.

Nada más sacarlo de la funda protectora lo primero que llama la atención es lo ligero que es y las buenas sensaciones que transmite al tacto, gracias a su carcasa terminada en una aleación metálica que se extiende a la zona del teclado. La zona de la bisagra y en general todo el chasis tiene un acabado muy bueno y presenta una solidez propia de equipos más caros, así que «puntos» para Chuwi en este sentido.

La solidez y la calidad de construcción es buena, y debo decir que el primer «toqueteo» del teclado con el portátil apagado también me dejó un buen sabor de boca, algo que, como veremos en el siguiente apartado, se acabó confirmando. Es una lástima que Chuwi siga fabricando sus portátiles sin la tecla «Ñ».

No podemos cerrar este punto sin hablar del diseño, que también está muy conseguido y redondea un conjunto que raya a un gran nivel. ¿Estará el hardware a la altura? Ya queda menos para descubrirlo, pero antes vamos a repasar las especificaciones del Chuwi LapBook Plus:

Pantalla IPS de 15,6 pulgadas con resolución 4K (3.840 x 2.160 píxeles), representa un 100% del espectro de color sRGB y soporta HDR.

Procesador Intel Atom X7-E3950 de bajo consumo (12 vatios) con cuatro núcleos a 1,6 GHz-2 GHz, modo normal y turbo. Carece de caché L3.

GPU integrada Intel HD 505 con 18 unidades de ejecución.

8 GB de memoria LPDDR4 a 2.133 MHz en doble canal.

SSD SATA III de 256 GB, viene con una ranura M.2 de fácil acceso donde podemos instalar una segunda unidad.

Ranura para tarjetas microSD de hasta 128 GB.

Teclado retroiluminado.

Batería de 36 vatios hora.

Altavoces estéreo.

WiFi 5 (AC) integrado y Bluetooth.

Cámara frontal de 2 MP.

Dos puertos USB (uno 2.0 y otro 3.0), salida micro HDMI y jack para auriculares.

Windows 10 como sistema operativo.

Pesa 1,52 kilogramos y tiene un grosor de 14,3 mm (18 mm en las zonas donde van integradas las «patas» de goma).

Nuestra experiencia: no es un portátil barato cualquiera

Al encender el Chuwi LapBook Plus nos encontramos con el habitual proceso de configuración e instalación de Windows 10, sistema operativo que trae preinstalado. Solo nos llevó unos minutos completarlo y no tuvimos ningún problema durante el mismo.

Puede parecer «lo normal», y de hecho así debería ser, pero con otros portátiles chinos que he probado sí que he tenido problemas importantes, de hecho recuerdo un caso en el que nada más terminar la configuración Windows Defender empezó a enviar informes de amenazas de malware detectadas. Sí, fue de película, así que se agradece que el trabajo de configuración con el Chuwi LapBook Plus haya terminado sin problemas.

Con Windows 10 listo estamos preparados para empezar a probar el rendimiento que es capaz de ofrecer el Chuwi LapBook Plus. Tenemos una pantalla que desde el principio se revela como lo mejor de todo el equipo. El panel IPS, el soporte de HDR y la resolución 4K se unen para mostrar una imagen nítida y perfectamente definida sin importar el ángulo desde el que miremos.

Chuwi dice que representa un 100% del espectro de color sRGB, pero en nuestras pruebas los valores han quedado en un máximo del 88%. A pesar de todo es un valor positivo para un portátil barato como el LapBook Plus, ya que le permite posicionar al nivel de equipos con un precio superior.

En las pruebas que hemos realizado con contenidos 4K (Youtube y Netflix principalmente) hemos disfrutado de una calidad de imagen soberbia, aunque desde el principio queda claro que el Intel Atom X7-E3950 desentona por completo.

Aunque este procesador cuenta con cuatro núcleos físicos su frecuencia de trabajo es muy baja y su IPC es muy flojo, lo que se traduce en un rendimiento bastante pobre, como podemos ver en la imagen adjunta. Con todo, el chip está preparado para trabajar sin problemas con contenidos 4K en streaming.

Los 8 GB de memoria RAM que ha montado Chuwi son más que suficiente para poder trabajar con una multitarea moderada, ya que el Intel Atom X7-E3950 frena considerablemente el potencial real del resto de componentes, incluido el SSD, que como se aprecia en la prueba de rendimiento CrystalDiskMark está a la altura de lo que cabe esperar de una unidad SATA III de alto rendimiento.

En general la experiencia de uso es aceptable, se aprecian retrasos puntuales en algunas animaciones de Windows 10, pero es posible disfrutar de una navegación web sin fisuras, editar documentos y consumir contenidos 4K en streaming de forma fluida. No es un portátil para jugar, pero los títulos más sencillos, como League of Legends, funcionan en resoluciones y calidades bajas.

Haciendo una valoración general tengo claro que la pantalla y el resto de componentes rayan a un gran nivel, pero el Intel Atom X7-E3950 empaña un conjunto que podría haber convertido al Chuwi LapBook Plus en un portátil barato de primera. Una pena, sobre todo porque hasta el teclado ofrece un tacto excelente y una buena respuesta, y la almohadilla táctil no se queda atrás.

Podríamos pensar que al montar un SoC de bajo consumo la autonomía de este portátil será elevada, pero nada más lejos de la realidad. La batería de 36 vatios hora apenas da para ofrecer unas cuatro horas de autonomía, insuficiente para completar una jornada de trabajo o varias clases continuadas.

Notas finales: el Intel Atom X7-E3950 es un error

El Chuwi LapBook Plus me ha transmitido unas sensaciones muy parecidas a las que tuve cuando analicé el Lapbook Air. Es un portátil con un acabado de calidad, una construcción sólida y unos componentes bastante buenos hasta que llegamos al Intel Atom X7-E3950, un chip que tiene, como única ventaja, el hecho de que va refrigerado de forma pasiva, lo que significa que este portátil ofrece un funcionamiento totalmente silencioso.

Entiendo que para mantener el precio bajo control y no romper del todo esa idea de portátil barato Chuwi ha tenido que hacer sacrificios en algún lado, y por desgracia ha escogido el procesador. Un Pentium 4415Y habría sido una opción mucho más equilibrada, aunque es cierto que habría acabado incrementando el coste del equipo en unos 80 euros. Qué le vamos a hacer, no se puede tener todo, pero en lo personal creo que merece la pena, sobre todo viendo el potencial que tienen el resto de las especificaciones del Chuwi LapBook Plus.

La pantalla es excelente, la RAM y el SSD dan la talla y el teclado tiene una respuesta y una calidad propia de portátiles más caros, pero el rendimiento general del procesador no está a la altura del conjunto y la autonomía tampoco es buena.

Si queremos un equipo con el que poder navegar por Internet, realizar tareas de ofimática y disfrutar de contenidos multimedia en 4K sin tener que hacer una gran inversión el Chuwi LapBook Plus es una opción a tener en cuenta.

El Chuwi LapBook Plus está disponible con un precio de 396 euros.