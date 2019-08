Los primeros SoC Samsung con gráficos AMD llegarán en 2021

Hace un mes AMD y Samsung anunciaron una alianza mediante la cual la primera licenciará a la segunda la arquitectura RDNA, que está dedicada al procesamiento de gráficos y ha empezado a ser implementada en la generación RX 5000.

Lisa Su, CEO de AMD, ha concretado que este movimiento, aparte de generarle para empezar unos ingresos de 100 millones de dólares a su compañía, tiene como intención llevar la tecnología RDNA a los dispositivos móviles de la compañía surcoreana con el objetivo de “extender el alcance de nuestras gráficas Radeon de alto rendimiento” en el mercado mencionado.

Si bien AMD ha dejado claro que el objetivo son los móviles, Samsung ha comentado durante su reporte de ganancias que esta alianza podría abarcar más áreas. Un representante de la compañía surcoreana ha comentado que no solo esperan mejorar el desempeño de los gráficos en sus SoC mediante la inclusión de la tecnología RDNA, sino que el acuerdo también abarca “otras aplicaciones”. Parece que los primeros SoC de Samsung con gráficos AMD no aparecerán hasta 2021 según lo expuesto por esta persona mediante respuestas que no han sido confirmadas a nivel oficial, mientras que lo de “otras áreas” sería una mala traducción o mala interpretación.

De momento no se conocen muchos detalles de esta alianza entre los dos gigantes del chip, pero todo apunta a que AMD habría conseguido incluir una cláusula para impedir a Samsung la creación de dispositivos que compitan con los suyos, algo que parece no afectar a los acuerdos que tiene Samsung con NVIDIA.

AMD ha decidido apostar por una política más abierta con el fin de competir con su arhirrival, NVIDIA, que desarrolla soluciones basadas en ARM desde hace mucho tiempo. Además de conseguir una importante cantidad en ingresos mediante su reciente acuerdo con Samsung, AMD ha decidido ampliar su cartera de socios para extender la utilización de sus soluciones gráficas, pudiéndose destacar aquí el sorprendente acuerdo con Intel para acompañar las CPU de esta última con aceleradores gráficos Vega. También hay que destacar a Xbox y PlayStation, aunque en este frente los ingresos de la compañía de Sunnyvale han caído posiblemente por la expectación generada por la próxima generación de consolas.

Veremos si los SoC de Samsung con gráficos AMD permiten a la segunda adentrarse con fuerza en el mundo de la movilidad. Aquí es importante tener en cuenta que Android se apoya en Vulkan como API gráfica de última generación, una tecnología que tradicionalmente ha funcionado mejor en las gráficas Radeon debido a que esencialmente es un derivado de Mantle.