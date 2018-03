Prueban el Intel NUC 2018 con gráfica AMD Vega ¿Qué tal en juegos?

Los Intel NUC 2018, nueva generación de los mini-PCs que se han convertido en referencia en la industria, incluyen modelos “Hades Canyon” que pasan por ser los más potentes creados nunca por esta serie propia del gigante del chip.

Parte de “culpa” la tiene su rival (y aliado en este desarrollo) AMD, al poner su tecnología gráfica en el sorprendente multichip creado por Intel combinando una CPU Core Serie H de octava generación, memoria HBM2 y una gráfica Radeon de AMD serie Vega M.

Para su creación, Intel utiliza una combinación de la tecnología Embedded Multi-Die Interconnect Bridge (EMIB) con un nuevo marco para distribución de alimentación, que logra reducir considerablemente el espacio habitual para el silicio a menos de la mitad de los componentes estándar en una placa base. Aunque ya hemos visto el procesador en otros equipos como el Spectre x360, parece evidente que los mini-PCs son un campo preferente para este chip.

Desde Playwares nos llegan resultados al ejecutar tres juegos AAA sobre estos Intel NUC 2018 serie Hades Canyon. Los juegos probados fueron “Rise of the Tomb Raider”, “Tom Clancy’s The Division” y “Total War: Warhammer 2”, versiones DirectX 12, con resolución 1080p y a la máxima configuración gráfica. Los resultados no están mal para este tipo de integrados y teniendo en cuanta que no monta una gráfica dedicada como la que usamos en un sobremesa.

Rise of the Tomb Raider fue el que mostró el mejor resultado, 53 FPS a la frecuencia estándar del chip y cerca de 60 FPS overclokeado. The Division anota hasta 48 FPS, mientras que el TW: Warhammer 2 es que se atasca por debajo de 30 frames. Rebajando un poco la configuración “ultra” empleada, los tres serían perfectamente jugables, mostrando la capacidad de la gráfica de AMD bastante por encima de las integradas de Intel y también de las utilizadas por la misma AMD en sus APUs.

La gráfica instalada en el chip probado, Core i7-8709G, es una “Vega M” con 1.536 procesadores stream, 96 TMUs, 32 ROPs y la memoria HBM2 con ancho de banda a 1024 bits. En nuestra opinión, es un desarrollo perfecto para mini-PCs, en el escritorio o en el salón para juegos/entretenimiento. Eso sí, la configuración más potente, NUC8i7HVK, no es económica.