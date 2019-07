NVIDIA Ampere, la siguiente generación de gráficas dedicadas del gigante verde, será fabricada por Samsung en procesos avanzados de 7 nanómetros, según informa el Korea Herald.

El acuerdo con Samsung fue anunciado en conferencia de prensa por el responsable de NVIDIA en el país, Yoo Eung-joon, aunque no ha habido ningún anuncio oficial. Yoo no ofreció detalles sobre este acuerdo. Según la información, el compromiso de producción de Samsung para NVIDIA Ampere era «sustancial».

No está claro porqué NVIDIA reemplazará a TSMC (un socio de largo plazo y la primera foundry mundial) por Samsung, aunque la firma surcoreana goza de una posición envidiable en semiconductores con la que ha logrado superar durante dos años a la mismísima Intel.

Samsung no solo dispone de una capacidad de producción enorme, sino el mayor nivel tecnológico de la industria con el proceso de litografía ultravioleta extrema (EUVL) de 7 nanómetros.

Samsung, un gigante en semiconductores

NVIDIA no es la única que apuesta por un socio tan potente para la fabricación de sus chips. En una información relacionada, AMD y Samsung anunciaron una importante alianza en el sector de gráficos, por el que la primera licenciará a la segunda su arquitectura RDNA recientemente anunciada a cambio de una cantidad de efectivo no concretado en pago de royalties. No será difícil que el acuerdo se extienda a otros niveles como puede ser la fabricación de las propias tarjetas gráficas de AMD.

A un nivel todavía más importante, el mes pasado conocimos que Intel se habría asociado con Samsung para reducir la escasez de procesadores que afecta actualmente al mercado del PC. La información todavía no ha sido confirmada, pero sería la primera vez que Intel recurre a Samsung para la fabricación de sus CPUs, dado que, históricamente, el Client Computing Group (CCG) de Intel siempre ha confiado a la fabricación interna de la compañía para fabricar todos sus componentes.

En cuanto a los productos con la nueva generación gráfica NVIDIA Ampere, estarán disponibles a lo largo de 2020. Se espera que NVIDIA mantenga la estructura de renderizado híbrido que hemos visto en las GeForce RTX serie 20, lo que significa que contarán con motores de sombreado y de rasterizado; núcleos ténsor para inteligencia artificial y aprendizaje profundo, y los núcleos RT para trazado de rayos.

Con la mejora de eficiencia y potencia bruta, un mayor rendimiento en trazado de rayos y avances importantes en la tecnología DLSS que reduzcan la pérdida de calidad de imagen, se cree que NVIDIA Ampere marcará un salto tan grande como el que vivimos con el paso de Maxwell a Pascal.