El presidente de SoftBank, Ken Miyauchi, ha dejado caer fecha de lanzamiento del iPhone 11, un terminal de nueva generación con el que Apple cerrará 2019 y afrontará buena parte de 2020.

Os ponemos en situación, la fecha de lanzamiento del iPhone 11 ha surgido en una conferencia con los inversores, un evento en el que el presidente de SoftBank ha confirmado que la compañía se está preparando para afrontar una ley que obligará a las teleoperadoras a ofrecer paquetes de voz y de datos totalmente individualizados. Dicha ley entrará en vigor a partir del 1 de octubre, así que los inversores no dudaron en preguntarle qué tenían pensado hacer con el nuevo smartphone de Apple.

Pues bien, Ken Miyauchi dijo que todavía se está preguntando qué hacer «en esos diez días» que tendrán de plazo antes de la entrada en vigor de dicha Ley. Si hacemos cuentas la conclusión es clara, septiembre tiene 30 días, y al restarle 10 días nos sale el 20 de septiembre. Esa será, en teoría, la fecha de lanzamiento del iPhone 11.

Es evidente que no se trata de una fecha oficial, ya que no ha sido confirmada de forma directa y clara por Apple, pero encaja perfectamente con otros lanzamientos anteriores y es perfectamente creíble. Por otro lado no debemos pasar por alto que el propio presidente de SoftBank se dio cuenta casi automáticamente de su error y comentó abiertamente «no debería haber dicho eso… No sabemos cuándo lanzará Apple el iPhone 11». Intentó crear una cortina de humo, pero obviamente no funcionó.

Si damos por hecho que el lanzamiento del iPhone 11 se va a producir el 20 de septiembre el evento de presentación debería tener lugar en la primera semana de dicho mes, y el plazo de reserva podría abrirse justo tras el cierre de ese evento.

Según fuentes de la cadena de suministros de Taiwán Apple se ha mostrado conservadora a la hora de hacer pedidos de componentes clave para la producción del iPhone 11, un hecho que sugiere que la compañía que dirige Tim Cook no está segura del éxito que tendrá esta nueva generación, y que prefiere esperar a ver la respuesta del mercado antes de acumular stock.

Como ya hemos dicho en artículos anteriores todo apunta a que el iPhone 11 va a marcar una evolución menor frente a la generación actual en términos de diseño y de funciones avanzadas, aunque las novedades a nivel de hardware serán lo bastante grandes como para justificar un aumento de precio.

Las últimas informaciones que hemos visto sugieren que el precio del iPhone 11 será de unos 1.199 euros, mientras que el iPhone 11 Plus subirá hasta los 1.299 euros. El iPhone 11 R será el más «económico» de los tres, ya que tendrá un precio de 899 euros.