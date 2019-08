Gears 5 (Gears of War 5 para los que anden perdidos, pero el nombre oficial ha sido recortado) es uno de los juegos de acción más esperados de este 2019. Perteneciendo a una de las sagas más conocidas de la división de videojuegos de Microsoft, a muchos les ha sorprendido que la compañía haya tomado la decisión de lanzar el título no solo en su tienda oficial, sino también en Steam, a pesar de que no tenía ninguna obligación de hacerlo y posiblemente le repercuta en unos ingresos menores al tener que pagarle a Valve su porcentaje.

Lejos de ser un “copia y pega” de la versión del título disponible en la Microsoft Store, Gears 5 en Steam ofrecerá una experiencia totalmente adaptada a los usuarios de la plataforma de Valve. Esto quiere decir que se soportarán características como los logros, el inventario de artículos, Steam Cloud y conexiones multiplataforma, aunque la utilización de DirectX 12 puede terminar dificultando la ejecución del juego mediante Steam Play (Linux y Mac). El soporte para controladores ha sido marcado como parcial, por lo que en un principio no será compatible con todos los mandos soportados por Steam.

Las limitaciones en torno al controlador podrían apuntar a que Gears 5 en Steam no sería compatible con los mandos de PlayStation, la división de consolas de Sony que es la gran rival de Microsoft en el sector. Habrá que ver si el Pro Controller de Switch y el Steam Controller también se han visto afectados por esta aparente limitación no confirmada y presuntamente impuesta por Microsoft, si bien el periférico de Valve puede ser configurado de forma que se pueda obtener una experiencia óptima. De confirmarse el peor de los escenarios, Gears 5 en Steam solo funcionaría por defecto con un controlador de Xbox.

Otro aspecto a destacar de Gear 5 en Steam es la compatibilidad con Windows 7 SP1, aunque se tiene que disponer una tarjeta gráfica mejor (o al menos así está indicado en los requisitos) si se quiere utilizar este sistema operativo. Esto es un cambio con respecto a la versión que aparecerá en la Microsoft Store, la cual indica Windows 10 versión 18362.0 o superior como sistema mínimo. A continuación mostraremos los requisitos mínimos y recomendados de Gears 5 en Steam, recordando además que la fecha de lanzamiento programada es el 9 de septiembre de 2019.

Requisitos mínimos de Gears 5 en Steam

Sistema operativo: Windows 7 SP1 64-bit o Windows 10 64-bit.

Procesador: AMD FX-6000 series o Intel i3 Skylake.

Memoria: 8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica: AMD Radeon R9 280 o NVIDIA GeForce GTX 760 en Windows 10). NVIDIA GeForce GTX 1050 en Windows 7.

DirectX: versión 12.

Almacenamiento: 80 GB.

Tarjeta de sonido: compatible con DirectX.

Red: Conexión de banda ancha a Internet.

Requisitos recomendados de Gears 5 en Steam