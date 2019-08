Las semanas siguen pasando y desde la Epic Games Store nos siguen ofreciendo la posibilidad de reclamar distintos juegos de forma completamente gratuita, en esta ocasión con dos grandes entregas indie como Celeste e Inside.

Bajo el mismo modelo que llevamos viendo durante todo el año, para reclamar estos dos juegos tan solo tendremos que acceder a las fichas de ambos juegos en la web de la Epic Games Store, o pulsar en estos dos enlaces directos para cada juego (Celeste o Inside). A continuación, pulsaremos el botón en el que se indica el precio rebajado a «Gratis», e iniciaremos sesión en nuestra cuenta de Epic en caso de no haberlo hecho ya.

No obstante, contaremos con una fecha límite para añadirlos a nuestra colección, hasta el próximo jueves 5 de septiembre.

Celeste

Quizás a muchos no os suene este juego de plataformas, pero fue una de las mayores sorpresas que nos dejó el pasado 2018. Y es que este sencillo juego no sólo logró hacerse con el galardón de Mejor título independiente, si no que logró estar nominado entre los 6 mejores del año, llegando a competir contra God of War al estar nominado para ser el Juego del Año.

Con una estética píxel 2D, acompañada de dibujos más elaborados para el mapa o las escenas de diálogos de los personajes, y una igualmente fantástica banda sonora.



Si bien al principio parece un juego sencillo, nos enfrentaremos a una curva de dificultad muy bien llevada, y que nos hará sufrir bastante en los últimos niveles. Pero eso no es todo; más allá de las 6 a 8 horas que necesitaremos (los más experimentados en este género) en completar este juego, contaremos con una gran cantidad de coleccionables y secretos, así como una «Cara B» de cada nivel, que podrá a prueba nuestros nervios y habilidad.

Sin embargo, la dificultad nunca llega a ser suficientemente frustrante como para enfadarnos, provocando que le dediquemos hora tras hora al juego sin cansarnos. Algo que también se ve recompensado con el acompañamiento de una genial (aunque quizás algo tópica) historia, con un gran carácter sentimental, tratando temas profundos como la superación, o la depresión y el agobio.

Requisitos mínimos de Celeste para PC

SO: Windows 7 / Mac OS Lion 10.7.5 / SteamOS glibc 2.17+

Windows 7 / Mac OS Lion 10.7.5 / SteamOS glibc 2.17+ Procesador: Intel Core i3 M380

Intel Core i3 M380 Memoria: 2 GB de RAM

2 GB de RAM Gráficos: Intel HD 4000 / OpenGL 3.0+

Intel HD 4000 / OpenGL 3.0+ DirectX: Versión 10

Versión 10 Almacenamiento: 1.200 MB de espacio disponible

Inside

Playdead, los creadores del increíble Limbo, repitieron fórmula con Inside, un juego de plataformas y puzles lógicos en el que controlaremos a un indefenso niño a través de un enorme, peligroso y muy oscuro mundo.

En esta ocasión, si bien contaremos con la presencia de colores, volveremos a encontrar una muy bien llevada ausencia de interfaz, diálogos e incluso música, con los únicos efectos sonoros de nuestra interacción con el entorno.



Con una jugabilidad que apenas llega a las 2 horas, y una rejugabilidad casi inexistente, lo más característico de este título es la gran intensidad de su historia, que de nuevo nos muestra unas sutiles críticas hacia la sociedad moderna, coronadas con un final abierto a la interpretación de cada jugador.

Requisitos mínimos de Inside para PC