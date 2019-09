Parece que Microsoft está dispuesta a apurar al máximo el soporte de Flash en sus navegadores web, ya que el gigante de Redmond ha anunciado que lo seguirá soportando hasta finales de 2020, siendo esta la misma fecha de “defunción” que Adobe le ha puesto a su popular tecnología (en la actualidad algo menos).

Microsoft publicó esta semana una actualización sobre cuándo dejará de funcionar Flash en sus navegadores, estableciendo la fecha en diciembre de 2020. La compañía sigue incluyendo Flash para que sea soportado tanto por el veterano Internet Explorer como por Edge Spartan (la versión original, no la basada en Chromium), así que los usuarios de la tecnología de Adobe no tendrán de qué preocuparse por lo menos durante un año, aunque desde MuyComputer recomendamos a los desarrolladores de Flash pasarse cuanto antes a otra tecnología, principalmente HTML5 y WebAssembly. El cambio está en que ahora no habrá un periodo en el que Flash esté inhabilitado por defecto mientras siga soportado.

Por su parte, Edge Chromium seguirá la hoja de ruta diseñada para Chromium en lo que se refiere a la eliminación Flash. Aquí es importante destacar que el derivado de Chromium más popular, Google Chrome, ya ha dado muchos pasos importantes para que Flash deje de ser una tecnología relevante en la web y que sea sustituido por HTML5 y WebAssembly, siendo ambos estándares apoyados por la W3C.

Flash fue en su momento un mal necesario para la web. A pesar de ser privativo, se convirtió en lo que la web necesitaba para ofrecer soporte multimedia, así que durante muchos años se consolidó como una tecnología muy necesaria si se quería tener una experiencia plena en Internet. Sin embargo, los numerosos escándalos a nivel de seguridad durante la presente década y la irrupción de HTML5 primero y WebAssembly después han forzado a su desarrolladora, Adobe, a ponerle fecha de defunción.