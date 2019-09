IFA 2019. Tremenda la presentación de ASUS en la feria de Berlín tanto en número de equipos como en novedades, comenzando por los primeros portátiles del planeta con pantallas de 300 Hz y otro portátil profesional que la firma posiciona como el más potente del mundo con el estreno de una gráfica RTX Quadro 6000 y la friolera de 24 Gbytes de memoria de vídeo instalada.

La actualización de la línea para juegos ROG Zephyrus S; los ultraportátiles ZenBook Pro; los profesionales AsusPRO; relojes inteligentes VivoWatch o el anuncio del lanzamiento en España del smartphone ROG Phone 2, han sido otros de los productos que han formado parte de la conferencia de ASUS en IFA 2019. Los repasamos.

Portátiles con pantalla de 300 Hz

Si el año pasado la batalla se situó en la densidad de píxeles, ASUS abre una nueva batalla. La mayoría de computadoras portátiles usan pantallas con frecuencias de actualización de 60 Hz. El segmento de juegos es el más avanzado en este apartado y ofrece modelos de 144 Hz y 240 Hz. Apunta otro nuevo nivel, porque ASUS está desarrollando pantallas con tasa de refresco de 300 Hz, la más avanzada del mundo.

ASUS dice que las montará en varias series de producto con estreno en el portátil para juegos Zephyrus ROG S GX701 que comercializará en octubre. Es un portátil con pantalla de 17 pulgadas y una GeForce RTX 2080 con una velocidad de reloj de hasta 1230 MHz en modo Turbo. No se ha citado, pero es segura la presencia de los procesadores Intel de novena generación Core. No tenemos precio, pero no será de línea económica.

La firma taiwanesa extenderá estas pantallas de 300 Hz a otros modelos como el Zephyrus GX502 de 15 pulgadas y otros modelos de la serie Strix. También confirmado con esta pantalla el Predator Triton 500, un impresionante portátil para juegos con pantalla IPS de 15,6 pulgadas y hardware de alto rendimiento. Estará disponible en noviembre con un precio de 2.799 dólares.

ASUS ProArt StudioBook One

Otra de las grandes novedades de ASUS en IFA 2019 ha sido este portátil enfocado a profesionales creativos que la firma califica como «el más poderoso del mundo». El equipo es una workstation móvil que destaca por el estreno de la GPU NVIDIA Quadro RTX 6000.

La tarjeta es la gráfica móvil más potente del gigante verde. Cuenta con la friolera de 24 Gbytes de memoria de vídeo e incluye núcleos RT y Tensor para manejo de trazado de rayos en tiempo real, sombreado avanzado y herramientas mejoradas por IA para acelerar los flujos de trabajo profesionales. La tarjeta ofrece aceleración de vídeo para resoluciones hasta 8K.

La pantalla está a la altura, con una pantalla profesional PANTONE con calibración de fábrica, resolución 4K, frecuencia de actualización de 120 Hz y una cobertura del 100% de la gama de color Adobe RGB. Está motorizado por un procesador Intel i9-9980HK con 8 núcleos / 16 hilos, puede equipar hasta 64 Gbytes de RAM y unidades de estado sólido PCIe de 1 Tbyte para almacenamiento interno.

No sabemos disponibilidad o precio. Y quizá mejor, porque no será apto para presupuestos ajustados. Suponemos que esa gráfica NVIDIA Quadro RTX 6000 que estrena este StudioBook se ampliará a workstations móviles de otros fabricantes.

ASUS ROG Zephyrus y Strix

La firma de Taiwán ha presentado la actualización para otros cuatro portátiles de dos de sus series principales, Zephyrus S GX502, Zephyrus M GU502, Strix G G531 y Strix G731. Estarán a la venta el el tercer trimestre de 2018 sin precio oficial facilitado.

Zephyrus S GX502 es el más potente y ofrece una pantalla FHD de 15,6 pulgadas calibrada de fábrica con Pantone y frecuencias de actualización de 144 o 240 Hz. Monta un procesador Intel Core i7-9750H y opciones gráficas de la RTX 2070 y 2060 de NVIDIA. Puede equipar hasta 32 Gbytes de memoria DDR4-2666 y SSD NVMe de hasta 1 Tbyte para almacenamiento interno. Zephyrus M GU502 es muy similar y monta la misma pantalla, procesador, memoria y almacenamiento, con la variante de otras gráficas como la GTX 1660 Ti.

Strix G G531 ofrece una pantalla FHD de 15,6 pulgadas y frecuencias de actualización de 60 o 120 Hz. Puede equipar procesadores Intel Core i5-9300H o Core i7-9750H, y varias opciones gráficas todas de NVIDIA, la RTX 2070/2060 o las GTX 1650 o 1660 Ti. Ofrece hasta 32 Gbytes de memoria DDR4-2666 y opciones de almacenamiento de SSD NVMe de hasta 1 Tbyte y SSHD de 1 TB. Strix G G731 ofrece el mismo hardware aumentando la pantalla hasta 17,3 pulgadas.

ASUS Pro B9 B9450FA

Otro modelo con el que ASUS pretende destacar ya que se publicita como «el portátil de negocios de 14 pulgadas más ligero del mundo». Y seguramente lo sea (superando al Acer Swift 7) con un peso de tan solo 880 gramos.

ASUS no ha compartido todas las especificaciones, pero sabemos que monta procesadores de décima generación Core de Intel y un chasis certificado para resistencia grado militar MIL-STD 810G, dos puertos Thunderbolt 3, soporte Wi-Fi 6, Bluetooth 5 y unidades de estado sólido PCIe de hasta 1 Tbyte.

Otras características hablan de un sensor de huellas digitales, sistema de audio Harman Kardon, un puerto HDMI de tamaño completo y un mini puerto Ethernet, además de un conector para auriculares y un puerto USB de tamaño completo. La falta de un conector de alimentación visible sugiere que el portátil se entregará con un adaptador de alimentación USB Type-C.

ASUS VivoWatch SP

También ha habido tiempo para presentar otros dispositivos como este reloj inteligente, que apuesta por la monitorización del cuidado de la salud y la actividad deportiva como características prioritarias, gracias a un sensor ECG y otro óptico de pulso y oxígeno, gestionados por la propia tecnología HealthAI de la compañía.

Es resistente al agua (puede alcanzar hasta 50 metros de profundidad) y cuenta con una duración de batería de hasta 14 días. Cuenta con GPS y altímetro. No se ha facilitado precio o disponibilidad.

ASUS ROG Phone II

El fabricante taiwanés ha aprovechado la presentación del IFA para anunciar el lanzamiento en Europa de su buque insignia en móviles inteligentes. El smartphone está destinado al juego en movilidad y es uno de los más potentes del mercado gracias al un SoC Snapdragon 855 Plus, el más avanzado de Qualcomm con una CPU de ocho núcleos Kryo 485 y una GPU Adreno 640. El núcleo de alto rendimiento de dicha CPU funciona a casi 3 GHz y su núcleo gráfico ofrece un 15% más de rendimiento que la versión utilizada en el Snapdragon 855.

ASUS ha utilizado un sistema de refrigeración basado en cámara de vapor que ayuda a mantener bajo control las temperaturas de trabajo del SoC y el resto de componentes, nada menos que 12 Gbytes de RAM y capacidad de almacenamiento interno de 256 y 512 Gbytes.

Su pantalla es otro de los componentes destacados, con panel AMOLED de 6,59 pulgadas, una tasa de refresco de 120 Hz, soporte HDR10 y capaz de reproducir un 108% del espectro de color DCI-P3. Su sistema de cámaras consta de una principal con doble sensor de 48 MP (f/1.8, 26mm angular, 1/2″, 0.8µm, PDAF/Laser AF) y 13 MP (gran angular, f/2.4, 11mm), con una frontal de 24 MP. Su batería ofrece una altísima capacidad: 6.000 mAh con recarga rápida Quick Charge 4.0 (30 vatios) y carga inversa.

Para acompañar el lanzamiento del terminal y ofrecer una experiencia de uso personalizada ASUS ha confirmado una amplia variedad de accesorios, incluyendo mandos de control laterales que recuerdan a los JoyCon de Nintendo Switch, sistema de refrigeración externo y docks para conectarlo a pantallas externas.

«Un smartphone con alma de consola portátil» de tremenda potencia y gran pantalla, que está disponible desde hoy para reservar en Europa con entrega a partir del 20 de septiembre. El precio de la versión «Elite» es de 899 euros, mientras que la variante «Ultimate» (1 Tbyte de capacidad y módem Cat 20 LTE) costará 1.199 euros, según el anuncio de ASUS en IFA 2019.